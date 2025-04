La película de 'La Rosa de Versalles' acaba de llegar a Netflix. Un precioso espectáculo musical con drama revolucionario para los fans más fieles

'La rosa de Versalles' de Riyoko Ikeda cumplió cincuenta añazos en 2022, y para celebrarlo se confirmó que había una película en marcha. Durante bastante tiempo estuvimos sin demasiadas actualizaciones, hasta que nos llevamos la sorpresa de que MAPPA, un estudio más bien especializado en animes de acción oscurillos como 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', se estaba encargando de animar la nueva película de Lady Oscar.

En Japón 'La rosa de Versalles' se estrenó en enero, y este 30 de abril nos ha llegado directamente a Netflix en el resto del mundo. Y entre las varias sorpresas que me he llevado, la verdad es que no vi venir que fuera a ser un musical.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Dentro de ti hay dos rosas

Esta es la historia de Oscar François de Jarjayes, quien ha sido criada como un hombre y siempre se ha preparado para dirigir la Guardia Real de Versalles. Cuando Maria Antonieta llega desde Austria para casarse con el delfín de Francia, Lady Oscar es puesta al frente de su guardia, y aquí es donde arranca 'La rosa de Versalles'.

A lo largo del manga de Ikeda, vamos viendo pasar varios años desde la llegada de Maria Antonieta, su difícil matrimonio con el futuro Luis XVI, su complicada relación con Oscar y con el conde sueco Axel Von Fersen, la devoción ciega de André hacia Oscar... Y entre tanto drama palaciego, también cómo aumenta el descontento del pueblo francés hasta que estalla la inevitable revolución.

Y Oscar, que no es inmune al sufrimiento de quienes la rodean, tiene que elegir entre la vida que ha conocido o ponerse de parte de los ciudadanos.

La película de 'La rosa de Versalles' es un poco un arma de doble filo. Porque por un lado es un homenaje precioso a la obra de Ikeda, pero por otro lado deja un sabor muy agridulce de todo lo que podría haber sido.

Especialmente porque comprime prácticamente todo el manga en apenas dos horas, con lo que muchísimas tramas y personajes son omitidos por completo y se siente a ratos como un speedrun centrándonos en los puntos clave de la trama.

El que 'La rosa de Versalles' sea un musical es una elección curiosa. Aunque ojo, que también le va de miedo y ayuda a mover rápido muchas tramas y saltos temporales al tratar ciertos momentos como un videoclip con unos temazos tremendos. Con lo que tener a los personajes cantando sobre sus sentimientos y tribulaciones como un musical termina sirviendo muy bien a la narrativa, sobre todo cuando más se tira de fantasía y metáforas en algunas escenas para hacerlas más emotivas.

Ahora bien, por desgracia si no estamos familiarizados con 'La rosa de Versalles', este modelo no da para profundizar mucho en los personajes ni en sus relaciones. La primera parte de la película se centra sobre todo en Maria Antonieta y Oscar incluso parece un personaje de pegote del que no sabemos nada, y cuesta un poco hasta que podemos aprender a entender mejor sus emociones.

Como puerta de entrada a la obra de Ikeda, es una genial introducción, pero que puede resultar un poco confuso y te va a dejar con ganas de más y casi a medio gas. Permo a pesar de sus defectos, consigue ser un homenaje muy bello y emotivo, y que engancha de lleno con el conflicto interno de Oscar.

Porque aunque no de para profundizar demasiado, la película de 'La rosa de Versalles' consigue hacer un buen trabajo mostrando este personaje lleno de contradicciones. Por un lado queriendo cumplir su deber, y también intentando encontrar su propia identidad como mujer (y ser humano) que debe seguir sus propios ideales y su corazón.

Es una pena que MAPPA no optase por una trilogía de películas, que quizás habría permitido darle más mimo a la historia, pero aún así 'La rosa de Versalles' es un espectáculo muy especial que sabe celebrar la obra de Ikeda. Hay que decir que no se lucen tanto como con sus animes de acción, con un diseño de personajes que a veces es bastante irregular cuando no se trata de los protagonistas y una animación muy limitadita.

Aún así ha cuidado muy bien los escenarios, que retratan todo el esplendor de Versalles y el caos de la Revolución en París... Y que también han conseguido meterse bastante bien en el lenguaje de un anime shojo tan icónico como 'La rosa de Versalles', algo que no esperaba de entrada de este estudio.

En Espinof | Los cazadores de 'Kimetsu no Yaiba', el retorno de Batman Ninja, la Revolución Francesa, y más. Las películas de anime más esperadas de 2025

En Espinof | Las series de anime más esperadas de 2025