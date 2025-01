Los cazadores de 'Kimetsu no Yaiba', el retorno de Batman Ninja, la Revolución Francesa, y más. Las películas de anime más esperadas de 2025 y cuándo se estrenan

Ya con la temporada de invierno de anime, el año va a empezar bien fuerte y cargado de estrenos. Y eso que solo hablamos de series, pero si nos referimos a películas de anime la verdad es que 2025 tampoco se va a quedar corta.

Este año tenemos varias citas por delante en la gran pantalla, entre franquicias bien gordas que regresan después de mucho tiempo y algunos de los eventos más grandes de los últimos años (porque es imposible olvidarse de la trilogía de 'Kimetsu no Yaiba'). Así que ya podemos ir sacando el calendario para preparar algunos de los estrenos de anime que no nos pueden faltar.

La Rosa de Versalles

'La Rosa de Versalles' de Riyoko Ikeda cumplió 50 años en 2022, y para celebrarlo se puso en marcha esta película de la mano de MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen'.

Es la historia de Lady Oscar, quien fue criada como un hombre para suceder a su padre como comandante de la Guardia Real en el palacio de Versalles. En Japón se estrena el 31 de enero para recuperar uno de los mangas shojo más influyentes de la historia.

Tu Color

'Tu Color' ('Kimi no Iro') se dejó caer por el Festival de Sitges pero su gran estreno en España no será hasta el próximo 7 de febrero. Selecta Visión se encargará de distribuir en pantalla grande la nueva película de de Naoko Yamada, la directora de 'A Silent Voice', que llega desde el estudio de 'Dandadan', Science Saru.

Es la historia de Totsuko, quien ve los corazones de las personas como colores y nota cómo estos cambian dependiendo de su humor y su personalidad. Ella siempre trata de hacer lo posible para que todo el mundo tenga colores brillantes, pero su vida cambia cuando conoce a un chico y una chica y los tres montan un grupo de música.

Shingeki no Kyokin: The Last Attack

'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') terminó oficialmente en 2023, pero un año después desde MAPPA decidieron estrenar una versión revisada de los últimos dos capítulos del anime para cines. Así es como llegamos a 'The Last Attack', una película que reúne los capítulos finales con retoques a la animación, una nueva mezcla de sonido y una escena inédita.

Crunchyroll ha confirmado que la distribuirá a nivel internacional y en España podremos verla el próximo 13 de febrero. Y tan solo ese día, porque luego deja los cines, así que si queremos ver 'Shingeki no Kyokin: The Last Attack' en ciness toca planificarse bien.

Anzu, Gato fantasma

Otra película de anime que se ha hecho de rogar pero por fin llegará a España es 'Anzu, gato fantasma' ('Bakeneko Anzu-chan'), una producción franco-japonesa con una pinta interesantísima gracias a su acabado visual.

Se estrena en cines el 21 de febrero, también de la mano de Selecta Visión, y sigue a una niña llamada Karin que es dejada a cargo de su abuelo, un monje en un pequeño pueblo. Aunque quien se encargará de cuidarla es Anzu, un servicial gato fantasma un poco caprichoso.

Mononoke: Hinezumi

En 2024 se estrenó la película de 'Mononoke: El fantasma bajo la lluvia', que recuperaba al extraño vendedor de medicinas de la serie de anime para una película directa a cines. A nivel internacional la hemos podido ver en Netflix, y también nos llevamos la sorpresa de que en realidad tenemos una trilogía en marcha.

En Japón se estrena 'Mononoke Second Chapter: Hinezumi' el próximo 14 de marzo, y se centrará en los hinezumi, un tipo de roedor de fuego que aparece en el folclore japonés.

Batman Ninja vs Yakuza League

'Batman Ninja' fue uno de los proyectos más locos de DC en mucho tiempo, con el Caballero Oscuro y parte de su tropa siendo transportado al Japón Feudal. Así terminamos con una película de anime con Batman y otros héroes y villanos convertidos en samuráis y ninjas... Y si no era suficiente, ahora toca enfrentarse a la Yakuza.

'Batman Ninja vs Yakuza League' se estrena el 21 de marzo en streaming en Japón, así que podemos asumir que llegará a Max u otras plataformas a partir de esa fecha.

Detective Conan: One-Eyed Flashback

La película anual de 'Detective Conan' ya es una tradición que no puede faltar en cuanto a estrenos de anime, y en 2025 nos toca la película 28 de la franquicia. En este caso llegamos a 'Detective Conan: One-Eyed Flashback', que parece que se centrará específicamente en Kogoro Mouri.

En Japón se estrena el 18 de abril, y posiblemente en España podamos verla a partir de verano, si tenemos en cuenta los estrenos más recientes del anime.

Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita - Parte 1

La trilogía de películas de 'Kimetsu no Yaiba' es sin duda uno de los grandes eventos del año en cuanto a cine de anime. Tras cuatro temporadas, hemos entrado en la recta final de la serie y Ufotable se encargará de cerrar la historia de Tanjiro Kamado con varias películas directas a cine.

Por ahora no tenemos fecha de estreno concreta, aunque la primera entrega de 'Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita' llegará en 2025 y Crunchyroll se encargará de distribuirla a nivel internacional.

Chainsaw Man: Reze Arc

Otro evento cinematográfico que promete tener contentos a los fans del anime es la película de 'Chainsaw Man'. MAPPA adaptará este pequeño pero significativo arco del manga en forma de película directa a cines, y el primer avance del Arco de Reze promete que la película será bien impactante.

Mientras llega la ventana de estreno, por ahora lo que sabemos seguro es que 'Chainsaw Man: Reze Arc' llegará a los cines a lo largo de 2025.

Scarlet

Han pasado varios años desde el estreno de 'Belle', y ahora Mamoru Hosoda ya prepara oficialmente su nueva película. Por ahora 'Scarlet' está rodeada de misterio y por ahora solo sabemos que será una historia de fantasía con acción y romance, y con "un nuevo estilo visual"

El estreno de 'Scarlet' está previsto para finales de 2025, con una posible ventana para diciembre.

