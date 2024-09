El estudio de 'Scott Pilgrim da el salto' y la directora de 'A Silent Voice' unieron fuerzas en esta película llena de color, y se podrá ver en Sitges

Este año en Science SARU han estado ocupados, porque apenas estrenaron 'Scott Pilgrim da el salto' en Netflix y se metieron a preparar 'Dandadan', que es una de las series de anime más esperadas del año. Y entre medias también llegó 'The Colors Within' ('Kimi no Iro'), la nueva película de Naoko Yamada que ya se dejó ver en Annecy y prácticamente se acaba de estrenar en Japón.

Los colores del corazón

'The Colors Within' es la historia de Totsuko, una adolescente que puede ver los corazones de las personas como colores. Los colores dependen de la naturaleza y el humor de cada persona, y para no "oscurecerlos" y enturbiarlos, Totsuko siempre va con pies de plomos para que a su alrededor todo el mundo tenga colores brillantes. Un día conoce a un chico y una chica con unos colores muy especiales y los tres forman una banda.

Selecta Visión ha confirmado que ha licenciado 'The Colors Within' para su distribución en España. Todavía no hay fecha de estreno para su lanzamiento en cines, pero ya se ha confirmado que se podrá ver en el Festival de Cine de Sitges de este año.

La película de anime cuenta con la dirección de Naoko Yamada, la directora de 'A Silent Voice' y 'Liz and the Blue Bird', y un guión original de Reiko Yoshida, guionista de 'El amor está en el agua' y 'Dead Dead Demon's Dededede Destruction'. La banda sonora es de Kensuke Ushio, quien ya ha compuesto para varias películas de Yamada y en multitud de animes como 'Chainsaw Man' y 'Devilman Crybaby'.

Por ahora nos quedamos un "próximamente" para la llegada a cines de 'The Colors Within'. Aunque siendo Selecta Visión, lo que tenemos prácticamente asegurado es que la película de anime llegue tanto con doblaje en castellano como en versión original.

En Annecy consiguió una nominación a Mejor película durante el Festival de Cine de Animación y en Japón ha tenido una buena acogida. Ahora lo que toca estar atentos es a la fecha de estreno definitiva si no tenemos la oportunidad de verla en Sitges.

