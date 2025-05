El Vaticano quiso que el Papa conociese a Michael Keaton. El motivo fue una comedia de gangsters que fracasó injustamente décadas antes

Ya se ha designado un nuevo Papa, y es estadounidense. Desde su nombramiento se ha sentido una enorme curiosidad por sus posiciones ideológicas, ya que marcarán el rumbo de su organización, aunque también de sus gustos. ¿Será fan de las películas de su país, o incluso del buen techno de su Detroit natal? Los placeres del Vaticano, como los designios del señor, son inescrutables.

Porque sería fácil asumir que el sumo pontífice y los cardenales que lo rodean se decanten mucho más por las cintas puramente religiosas y católicas, incluyendo cintas como ‘Cónclave’ que inspirasen de cara a estos días de decisión. Michael Keaton probablemente pensaba lo mismo antes de que le llegase la posibilidad, casi por deseo expreso, de conocer al Papa.

Keaton relató hace casi una década para GQ como le ofrecieron un encuentro con Juan Pablo II en su visita a Carolina del Sur, al principio más casual y como parte de un evento pero luego como un momento cercano. El actor, de ascendencia católica pero no practicante, no tenía mucho deseo de hacer de telonero, especialmente para un Papa cuyas posiciones no defendía, pero un representante del Vaticano insistió ya que eran fans suyos.

“Y yo soy el Papa”

Fue algo que le pilló desprevenido, pero que decidió aprovechar: “Bien, esto es lo que vamos hacer: Mi madre tiene que conocer al Papa y ser bendecida por el Papa. Y no en un estadio. Me refiero a un cara a cara”. Keaton se salió con la suya, quedó como el hijo perfecto, y también tuvo ocasión para dejarse llevar por el momento y besar el anillo de Juan Pablo II. Fue especialmente curioso, dado que el momento se produjo por uno de los mayores fracasos de su carrera.

En pleno momento emergente como estrella de la comedia, Keaton protagonizó en 1984 la cinta ‘Johnny Peligroso’, una parodia del cine de gángsters al estilo de las cintas de Mel Brooks y del trío de Zucker, Abrahams y Zucker. Con Amy Heckerling en la dirección tras el éxito de culto ‘Aquel excitante curso’, parecían los ingredientes para un buen éxito ochentero.

No fue tan potente como cabría esperar. La película se topó con malas críticas y apenas recaudó 17 millones de dólares, que seguía siendo casi el doble de lo que costó pero insuficiente. Por si fuera poco, no llegó a tener mucha vida después en formato doméstico, y actualmente no se puede ver en streaming y sus ediciones físicas, sólo en DVD, están descatalogadas.

De ahí que Keaton quedase especialmente sorprendido cuando el representante del Vaticano le expresó que en la santa sede eran “grandes fans” de ‘Johnny Peligroso’. Existen altas probabilidades de que sea a raíz de uno de sus chistes donde se muestra a un Papa charlando con el personaje de Keaton, y hasta formando parte de su tapadera de cara a su familia para que no sepa que trabaja en el crimen organizado.

Aunque igual simplemente disfruta de una de esas películas que es una pura batería de chistes, y que también saca a relucir la pasión de Heckerling por las cintas de mafiosos clásicas que veía con sus abuelos. Una película estupenda que tiene tiempo también para hacer una sólida historia entre hermanos, y que es una gran muestra del talento cómico y carisma estelar de Keaton. Estaría bien tener donde poder recuperarla, aunque es posible que Leon XIV decida organizar proyecciones en el Vaticano.

