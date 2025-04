'Minecraft' pasó por Netflix antes que por el cine, pero su serie ha desaparecido por completo de la plataforma

La primera vez que el público pudo jugar a 'Minecraft' fue el 17 de mayo de 2009, pero su verdadero boom llegó dos años y medio después, cuando se convirtió en el juego que ahora todos conocemos. Y cuando digo "todos" es de manera literal: se trata del título más vendido de la historia, con más de 300 millones de copias. Por ponerlo en contexto, hay menos suscriptores de Netflix en todo el mundo que jugadores de 'Minecraft'. ¿Cómo no iba a expandir su poder más allá del joystick?

El 20 de junio de 2017, Netflix decidió que la era del entretenimiento guionizado en el que el espectador no podía tomar decisiones había llegado a su fin, y estrenó, a la chita callando, su gran experimento: un especial de 'El gato con botas' en la que el espectador escogería qué iba a pasar a continuación mediante el mando de su Smart TV. Había nacido la narración interactiva, aunque muchos no supieron de su existencia hasta finales del año siguiente, cuando 'Black Mirror' lanzó su fabuloso episodio 'Bandersnatch'. Sí, tú también te acuerdas de esta revolución de la que en su momento no paramos de hablar.

Pero antes de 'Bandersnatch', Netflix ya había lanzado episodios especiales de series infantiles como 'Buddy Thunderstruck' o 'Stretch Armstrong', que, aunque no tuvieron un éxito arrollador, sirvieron para ir puliendo el sistema. Y, el 27 de noviembre de 2018, sintieron que había llegado el momento de pasar al videojuego puro y duro permitiendo jugar a 'Minecraft' desde tu televisión y sin comprar un mando especial. Pero claro, no se trataba del juego normal, sino de su versión en aventura gráfica: 'Minecraft: Story Mode'.

Creado por el tristemente malogrado estudio Telltale Games (recordado por su fantástica visión de 'The Walking Dead'), el primer episodio de 'Minecraft: Story Mode' se lanzó para consolas y ordenador en octubre de 2015, completando la temporada de 8 episodios un año después. En este juego, Jesse, un nuevo residente del mundo de 'Minecraft', se embarcaba en una aventura para encontrar a cuatro aventureros que salvaron el mundo en el pasado. Y no era precisamente poco ambicioso: en el reparto de voces se podía encontrar a Patton Oswalt, Catherine Taber, Corey Feldman, Paul Reubens, Yvette Nicole Brown o Jim Cummings. Nunca fue un gran éxito, pero la franquicia manda y Netflix abrió las puertas a la aventura gráfica. Spoiler: el nombre de la franquicia no le sirvió de mucho.

El funcionamiento del juego en Netflix era muy sencillo: como en el resto de "aventuras interactivas", el episodio iba pasando hasta llegar a una decisión, y el jugador (o espectador, como prefiera) tenía que elegir entre dos opciones para continuar. Según la propia descripción del streaming, "tus decisiones marcan la historia, ¡así que elige sabiamente!". De los ocho episodios que conformaban esta primera temporada, Netflix tan solo lanzó cinco, dejando la historia inconclusa sin los DLC... aunque, por otro lado, remarcando su carácter experimental. Si hubiera funcionado, probablemente le habría comprado el resto a Telltale e incluso financiado de su bolsillo una temporada 3.

Lo curioso es que el cierre de Telltale en 2018 provocó que el juego dejara de estar disponible para consolas y PC desde el 25 de junio de 2019, convirtiendo así en la única e improbable fuente para poder catarlo... a la misma Netflix. Así es: si querías ampliar la historia de 'Minecraft' más allá del juego original y de su legado en forma de novelas o juegos de mesa, tu única posibilidad era entrar en el servicio de streaming. Pero no todo lo bueno dura en el tiempo.

El 5 de diciembre de 2022, Netflix eliminó de su catálogo 'Minecraft: Story Mode' tras terminar su contrato con el ya difundo estudio, y fue solo el comienzo del fin: la revolucionaria idea de elegir tu camino no había funcionado, y el 1 de diciembre de 2024 el streamer eliminó todos los especiales que había subido, incluyendo 'El gato caco' (uno de los mejores especiales, en general, que Netflix ha sacado jamás) dejando tan solo disponibles cuatro de ellos, como los geniales 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo' y 'Bandersnatch', una pequeño escaparate al pasado que muestra que hubo una época en la que intentaron arriesgarse a hacer algo distinto.

Aunque ya no hay manera de jugar a 'Minecraft: Story Mode', eso no significa que Netflix se haya rendido con la franquicia. De hecho, ya está preparando -o, más bien, crafteando- una serie a la antigua usanza, sin elecciones de ningún tipo, con la que muchos fans están haciendo ya sus elucubraciones después de 'Una película de Minecraft'. El juego sigue dando beneficios a mansalva y ha demostrado que es capaz de funcionar en un formato narrativo lineal: ¿Ha llegado el momento de que Netflix se resarza del fracaso de su 'Story Mode'?

