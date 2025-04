Max acaba de estrenar la temporada final de 'El cuento de la criada'. Elisabeth Moss tampoco está preparada para decir adiós a su icónica protagonista

Han sido casi tres años desde que despedimos a June a bordo de un tren y hoy regresa por fin 'El cuento de la criada' con la emisión de los tres primeros episodios de su temporada 6 y final, disponibles en Max. Una tanda de despedida para la que no estoy seguro de estar del todo preparado debido a tantos años que he invertido en ver e involucrarme en esta distopía.

Pero no solo es cosa mía (o nuestra, imagino que a alguno más os pasará) sino que tampoco Elisabeth Moss está preparada para decir adiós a su icónico personaje. Así lo ha comentado en declaraciones recogidas por Reuters durante la presentación de esta temporada 6 en Los Angeles.

«Ha habido pocos momentos de mi vida en los últimos 9 años en los que no he estado trabajando en esta serie», comenta Moss añadiendo que «aún no soy consciente de que ya no la interpreto [a Jane Osborn].» Frase, esta última, que echa un poco de agua fría a los que la esperábamos su vuelta en 'Los testamentos', la secuela de la serie. Aunque bueno, no sería de extrañar que sucediera.

La resistencia de la criada

Aparezca o no en el futuro spin-off en un papel que sería en todo caso en calidad de estrella invitada (en la novela no tiene un papel relevante), la actriz ha querido incidir en todo lo que implica esta serie y lo orgullosa que está que la gente la use como símbolo de resistencia:

«Me parece que nos sentimos tan orgullosos y honrados de que la gente haya tomado esta serie como símbolo de resistencia y use ese traje [de criada] como símbolo de resistencia y que sea capaz de usar esta serie para alentarse a sí mismos para luchar por lo que creen.»

Desde luego, más allá de cómo haya respondido crítica y público a la serie a lo largo de las temporadas, es innegable que desde sus comienzos se ha mostrado relevante en el discurso social, trascendiendo la pantalla y siendo usado, como bien dice Moss, como símbolo de protesta y rebeldía.

