Un concursante se derrumba en 'MasterChef 13' y tiene que ser evacuado de urgencia en mitad de una prueba

En la segunda gala de 'MasterChef' hubo dos bajas: Jorge fue el expulsado de esta semana y Flores abandonó la competición, ya que tuvo que ser evacuado de urgencia después de caer redondo al suelo por una hernia discal.

Abandono y expulsión

Durante la gala del lunes 7 de abril de 'MasterChef', los concursantes vivieron un momento de tensión repentina cuando empezaron a oír los gritos de dolor de Flores mientras se enfrentaban a la primera prueba. El susodicho se tocó la espalda con cara de sufrimiento y terminó derrumbándose por completo.

Pepe Rodríguez acudió al lugar donde Flores estaba tumbado y confirmó que se trataba de la hernia discal que sufría desde hace años. El presentador le propuso ir al hospital, pero el concursante no podía moverse del suelo: "No puedo caminar, no puedo levantar la espalda del suelo".

Finalmente, el equipo sanitario logró evacuarle y, más adelante, sus compañeros recibían la noticia de que Flores había decidido dejar el reality: "Tengo que abandonar, pero tengo que agradecer a mis compañeros y al programa por haberme cuidado. En este momento es tiempo de descansar y recuperarse".

Poco después, el jurado daba un veredicto a la prueba de eliminación, en la que se salvaron Ana, Emilio, Gabriela, Víctor y Ana María, mientras que Jorge se convertía en el segundo expulsado de la edición: "He puesto mi corazón en esto. Estoy destrozado. Descubrí que me flipa estudiar la cocina y me llevo una gente bonita" se despidió.

