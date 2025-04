Jenna Ortega no dejó 'Scream 7' por un problema de dinero ni de agenda. "Todo se estaba desmoronando"

Nunca sabremos cómo iba a ser 'Scream VII' antes del 21 de noviembre de 2023. Ese día, la protagonista de la nueva trilogía, Melissa Barrera, vio cómo la echaban de malas maneras por afirmar "Están tratando a Gaza como si fuera un campo de concentración" y apoyar públicamente al pueblo palestino durante el inicio del genocidio. Pocos días después, Jenna Ortega se fue por su cuenta de la producción, obligando a rehacer la película al completo. Ella afirmó entonces que era un problema de agenda, pero la realidad, como ya intuímos muchos en el momento, era muy distinta.

Jenna se pira

En una entrevista con The Cut, la protagonista de 'Miércoles' ha afirmado que si dejó la producción solo una semana después de que echaran a Barrera no fue por un extraño juego de dominó del destino: "No tuvo nada que ver con el dinero o la agenda", ha reconocido finalmente, señalando a Spyglass, la productora que despidió a su compañera de reparto, como culpable de que la séptima entrega de la franquicia se cayera por su propio peso.

Cuando decidí marcharme, los directores de 'Scream VI', Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, ya lo habían hecho. Todo se estaba desmoronando. Si 'Scream VII' no iba a ocurrir con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces me pareció que no iba a ser la decisión correcta para mi carrera en ese momento.

Christopher Landon, el director que sustituyó a Gillet y Bettinelli-Olpin, se fue del proyecto solo un mes después, afirmando que era su trabajo soñado pero se había convertido en una pesadilla. El siguiente en intentarlo fue Kevin Williamson, el guionista original de 'Scream', que cogió las riendas y, según parece, ha logrado enderezar un barco a la deriva con el retorno de Neve Campbell, Courteney Cox y un buen puñado de personajes muertos que volverán de una manera u otra al más puro estilo de la saga.

'Scream VII' tiene la enorme ventaja de que el público es muy olvidadizo (para lo que le interesa) y muy fiel a sus franquicias. Y, aunque Barrera y Ortega no estén en el reparto, sería una gran sorpresa que las decisiones tomadas en despachos afectaran al rendimiento de la secuela. Personalmente, no lo voy a negar, me gustaría que un comportamiento autocrático tan absurdo como el de Spyglass tuviera repercusiones en taquilla, ¿pero a quién queremos engañar? Esto es Hollywood y las cosas se perdonan a toda velocidad. Sobre todo cuando de por medio hay una franquicia que nos gusta, una máscara, un cuchillo y un distorsionador de voz.

