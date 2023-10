El mejor orden para ver la saga 'Scream' y no perderse ni una cuchillada

Cuando Kevin Williamson escribió el guion de 'Scream', también aprovechó para garabatear diez páginas con ideas para dos secuelas. Su homenaje al cine de terror, que tiene decenas de referencias (algunas no tan explícitas), marcaba una nueva época en la que tanto asesinos como víctimas habían visto películas slasher y sabían cómo comportarse cuando el cuchillo salía a pasear. Lo que no imaginaba es que aquel 'Scary movie', que es como se llamaba originalmente la película, aún seguiría coleando casi treinta años después.

Puede que alguna vez te hayas querido meter en la saga pero estés confuso sobre el orden que tienes que seguir al verlas: hay dos películas tituladas 'Scream', una serie de televisión, puede que no sepas si hay precuelas o intercuelas... Sí, claro, si ya has visto las seis películas este post te parecerá una obviedad, pero siempre hay quien jamás se ha interesado y no aguantaría ni una llamada contra Ghostface respondiendo a "¿Te gustan las películas de terror?". Si alguna vez has querido ver 'Scream', apunta, porque este es el orden correcto.

1) 'Scream' (1996)

Dirección: Wes Craven Reparto: Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Jamie Kennedy, Matthew Lillard, Drew Barrymore, Skeet Ulrich

Empezamos por el inicio. La llamada de teléfono a Drew Barrymore, las palomitas quemándose, las reglas de las películas de terror, los primeros asesinatos y la fabulosa frase "las películas no crean psicópatas, pero hace que sean más creativos". 'Scream' se disfruta mucho más siendo un fan del género pero también puede servir como una puerta para apuntar mil referencias y disfrutarlas a posteriori. En todo caso, los asesinatos de Woodsboro empiezan aquí. Ni lo dudes.

Crítica en Espinof por Pablo Muñoz

2) 'Scream 2' (1997)

Dirección: Wes Craven Reparto: Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Jamie Kennedy, Jerry O'Connell, Laurie Metcalf, Sarah Michelle Gellar

Kevin Williamson tuvo la brillantísima idea de empezar la secuela de 'Scream' con el estreno ficticio de la adaptación de lo que pasó en aquella película. Era toda una declaración de intenciones: el juego meta redoblaba intenciones y ahora cualquier personaje podía morir. Mientras la saga ganaba en comedia y referencias lo hacía también en terror. Su final, unido a la primera parte, nos dio a entender algo: esto no era 'Pesadilla en Elm Street', donde el orden daba lo mismo. Aquí había que conocer las bases para edificar encima.

3) 'Scream 3' (2000)

Dirección: Wes Craven Reparto: Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Patrick Dempsey, Jenny McCarthy, Parker Posey

El cambio de guionista no le sentó bien a la franquicia, y aquí resbaló un poco. Pese a todo, si pretendes entender bien todas las películas, tienes que verla. Hace unos años podríamos comentar que te la podías saltar en un "orden machete", pero actualmente es obligatorio verla y forma parte del canon aunque podría haber sido muchísimo más divertida en su juego de asesinatos dentro de Hollywood. Esta tercera parte costó más, hizo menos dinero y se decidió frenar la saga de momento. Y así estaría durante una década.

4) 'Scream 4' (2011)

Dirección: Wes Craven Reparto: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Emma Roberts, Marley Shelton, Hayden Panettiere

Kevin Williamson y Wes Craven se aliaron una última vez para contar una historia que presentaba nuevos personajes pero no terminó de entrar en el público a pesar de ser una de las mejores entregas de 'Scream'. Actualmente, por cierto, es absolutamente obligatoria porque la sexta parte tiene referencias directas a esta. El final, personalmente, me parece el más adecuado con los tiempos, una manera de mostrar la evolución de los tiempos sin traicionar al espíritu. Una maravilla incomprendida en su momento que supuso un relativo fracaso de taquilla y volvió a mantener la saga en suspenso durante otra década.

Critica en Espinof por Pablo Muñoz | Ver en Filmin, Prime Video, Movistar Plus+ y Flixolé

5) 'Scream' (2022)

Dirección: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Reparto: Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Melissa Barrera

Nuevos guionistas y nuevos directores: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett supieron darle un lavado de cara a la franquicia con una película que juega con el reboot pero al mismo tiempo no para de hacer referencias a las películas originales, lo que hace imposible empezar desde aquí. Desde el momento en el que los personajes "legado" aparecen y toman la cinta por completo, ya tienes que haber visto las anteriores. Si quieres ver la nueva 'Scream' porque sale Jenna Ortega, acepta nuestro consejo: tienes deberes en forma de cuatro películas.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Netflix

6) 'Scream VI' (2023)

Dirección: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Reparto: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding

Dudo mucho que nadie quiera entrar en la franquicia por la sexta parte, pero puede que el cambio de lugar y el hecho de que Neve Campbell no aparezca llame la atención. El problema es que 'Scream VI' es una referencia continua a las cinco películas anteriores, convirtiendo su visionado de primeras en un galimatías incomprensible. Si estabas pensando subirte a la saga para la séptima parte, aprovecha y hazte un maratón: ya nos lo agradecerás.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Prime Video

'Scream: la serie' (2015-2019)

Dirección: Jill Blotevogel, Dan Dworkin y Jay Beattie Reparto: Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus, John Karna, Amadeus Serafini, Connor Weil

La serie de 'Scream' puedes verla cuando quieras. Realmente, por ocurrir, ocurre entre 'Scream 4' y 'Scream (2022)', pero ninguno de los hechos tiene repercusión ni hace referencia a la saga cinematográfica. De hecho, Ghostface no sale hasta la temporada 3 y no viene acompañado de ninguna referencia más. Es otro asesino, otros personajes e incluso, diría, otro universo. Si tienes ganas de más asesinatos puedes echarle un vistazo, pero dista mucho de ser brillante, la verdad.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

¿Hay otra manera de ver la saga? ¿Puedes empezar por 'Scream (2022)' y luego rellenar los huecos? Realmente no lo recomiendo en absoluto. No es como 'Saw', donde los títulos van para adelante y para atrás continuamente: 'Scream' no solo transcurre siempre hacia delante, sino que, además, lo hace con una retrocontinuidad fabulosa. Tú, por si acaso algún día recibes una llamada de teléfono preguntándote por las películas de terror, harías bien en ponerte al día. Nunca se sabe cómo te puedes librar de un cuchillazo a mala fe.

En Espinof: