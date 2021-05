'Saw': cuál es el mejor orden para ver la saga de terror antes del estreno de 'Spiral: Saw'

En 2003, un desconocido director malayo llamado James Wan dirigió un cortometraje de nueve minutos en el que una persona cuenta cómo sobrevivió a la trampa de un maniaco que “quería jugar a un juego”.

La idea era mover este corto por las diferentes productoras hasta conseguir el presupuesto necesario para rodar una película completa. Un año después, 'Saw' se estrenaba en los cines de todo el mundo. Costó apenas un millón de dólares y recaudó más de cien: había nacido una franquicia.

Y aquí es donde empieza el lío: 'Saw' es una saga de (hasta ahora) nueve películas tan interconectadas entre sí como una serie de televisión, en la que el detalle de una película de hace cinco años puede cobrar una importancia vital varias entregas después.

Muchos creyeron que el punto de giro de la tercera parte de la franquicia cerraría la saga para siempre, pero los diferentes creadores han encontrado siempre, de una manera más o menos intrincada, la manera de seguir.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ver 'Saw'? Si estamos dispersos, ¿nos enteraremos realmente de todo? ¿Es necesario verse todas las películas? ¿Y en qué orden? No os preocupéis, en este artículo solucionaremos todas vuestras dudas sobre ‘Saw’ para neófitos en la saga. Vamos a jugar a un juego.

El orden de producción

No nos llamemos a engaño: parte de la gracia de 'Saw' es ir descubriendo lo que ha ocurrido en la saga a base de los saltos temporales que rellenan el espacio que no nos contaron las películas anteriores, y conocer más de la vida de John Kramer (Tobin Bell).

Qué le hizo convertirse en Jigsaw, quiénes eran sus acólitos y sus enemigos, y hacerlo al ritmo que los creadores marcaron originalmente.

En España hemos tenido suerte al no haber subtítulos creativos: todas las entregas, excepto la última, 'Spiral: Saw', están marcadas con numeración. 'Saw' abrirá el universo para nosotros y 'Spiral' nos ofrecerá una nueva visión del mismo, casi como un reboot de la franquicia.

Muchos opinan que puedes dejar de ver la saga en la parte cuatro, y es cierto: la mejor parte de 'Saw' está ahí y después hay mayores altibajos de calidad. Pero claro, es posible que no te enteres de nada si tienes las películas de fondo o no les prestas la atención debida: 'Saw' no es como otras franquicias de horror como 'Viernes 13' o 'Pesadilla en Elm Street', donde la unión entre las entregas era prácticamente anecdótica.

Aquí la madeja no para de liarse. Quizá lo que prefieras es un orden más lineal. ¿Es posible? Es posible. Muy difícil, pero posible.

El orden cronológico

El problema que tiene la saga 'Saw' para dividirla cronológicamente es que cada película tiene flashbacks que transcurren en diferentes líneas temporales. Así que este orden es solo un boceto de lo que podría ser, aunque solo es recomendable como experimento después de haber visto la saga original.

Absolutamente todas las películas de la saga tienen flashbacks de sucesos anteriores a la primera parte, en un puzzle casi imposible de montar para el que se necesita una precisión de cirujano. Los flashbacks más esenciales están en 'Saw IV', 'Saw VI', 'Saw II' y 'Saw V', no necesariamente en ese orden.

Tras muchas –muchísimas– escenas que rellenan huecos e incluyen nuevos aprendices de Jigsaw, historias dramáticas, muertes y juegos primigenios, empieza 'Saw'. Pero después de 'Saw' ocurren eventos que vemos en ‘Saw VII’, ‘Saw III’ y ‘Saw V’. Entonces tiene lugar 'Saw II'... Y una vez más, lo que ocurre tras esta secuela se cuenta en 'Saw III' y 'Saw IV', que, por suerte, son las siguientes de la lista.

Ah, sí: ambas ocurren al mismo tiempo, con el giro más importante de la saga. A partir de aquí, por suerte, todo se vuelve mucho más sencillo: 'Saw IV' es el final de la parte más importante de la franquicia, y desde 'Saw V' hasta 'Saw VIII' ('Jigsaw') prácticamente no hay huecos que rellenar entre medias... Aunque te conviene tener fresca la primera parte.

Si tienes un buen amigo fan que sepa editar vídeo y no le importe echarte una mano, quizá pueda ayudarte. Pero si no, el orden cronológico es una salvajada imposible de llevar a cabo.

La mejor manera de ver 'Saw'

Ojalá pudiéramos decir que existe un "orden machete", como en 'Star Wars', pero la realidad es la que es: todas las películas de 'Saw' están tan interconectadas entre sí que tendrás que verlas todas para enterarte de lo que está pasando, preferiblemente en orden de estreno.

Deja el móvil lejos de ti, apaga las luces y empieza la saga desde el minuto uno hasta el último. Si hace falta, toma apuntes. Y si aún te quedas con ganas de más, puedes lanzarte al videojuego, que amplía la historia. Solo así llegarás preparado al estreno de 'Saw: Spiral' sin tener que preguntar todo el rato: "¿Y ese quién es?".

Vamos a jugar a un juego.