'Freddy vs Jason' tuvo un guion en el que se enfrentaban en un combate de boxeo con Adolf Hitler y Ted Bundy como invitados

Podemos estar todos de acuerdo en que 'Viernes 13, parte IX, el final: Jason se va al infierno' no es una gran película, incluso dentro de los slashers patateros de los años 90. Sin embargo, su plano final ha pasado a la historia del cine por motivos obvios: después de reventar en mil pedazos, la máscara de Jason Voorhees quedaba tirada en el suelo... y la garra de Freddy Krueger la cogía para llevarla con él.

En 1993, aquello fue todo un bombazo, y los fans del cine de terror no dejaron de hablar sobre el tema (incluso antes de Twitter). Dentro de las oficinas la cosa no fue diferente. De hecho, llevaban peleándolo entre Paramount y New Line desde 1987, aunque no sacaron nada en claro. Finalmente, el crossover tuvo lugar en 2003, fue un relativo éxito de taquilla y dio más o menos por acabadas ambas sagas (con la excepción de los subsecuentes reboots), pero hasta llegar ahí hubo una sarta de ideas tan locas a lo largo de los años que nos da pena que jamás las vayamos a ver en una gran pantalla. Vamos a darles un repaso, porque merece la pena.

Pesadilla 13

Se dice que en New Line se gastaron seis millones de dólares solo en recibir guiones para el crossover, y vaya que si los aprovecharon. El guionista de 'House IV' entregó 'Pesadilla 13: Freddy conoce a Jason', y los responsables de la película de 'Historias de la cripta' escribieron 'Freddy vs Jason: Millennium Massacre' (¿El mejor título de la historia? Puede). Incluso Guillermo Del Toro y Peter Jackson fueron contactados para dirigirla, antes incluso de que hubiera un guion en firme. Un caos absoluto que nos dejó perlas exquisitas.

Una de ellas era juzgar al asesino de 'Viernes 13' por sus crímenes en un juzgado, mostrándole simplemente como un hombre aterrado llamado Jason Voorhees. Otra idea, mucho más socarrona y deudora de un tratamiento de guion que Peter Jackson escribió para una posible 'Pesadilla en Elm Street' cuando aún no era conocido, fue la de crear una especie de "religión de Freddy" adolescente llamada "Fred-heads" en la que los macarras harían cosas como quemarse la piel, llevar gafas de color rojo o tomar píldoras para dormir para comunicarse con su ídolo.

Por cierto, si os habéis quedado con dudas: el guion de Jackson para una posible sexta parte de la franquicia hubiera tratado sobre un Freddy Krueger debilitado al que los adolescentes de Elm Street machacan cada noche en sueños y que debe volver a ganar poder como sea. Nunca podemos tener nada espectacular. Pero para tratamiento de guion espectacular, el de esa 'Freddy vs Jason' que contaba como Krueger fue un monitor en Crystal Lake de joven y, de hecho, violó a su rival cuando era un niño. Bueno, quizá "espectacular" no sea la palabra.

El boxeo definitivo

Uno de los primeros guiones de 'Freddy vs Jason' transcurría directamente en el infierno. ¿Cómo iban allí? Pues había diferentes posibilidades: continuar el final de 'Viernes 13, parte IX', que el lago se secara y solo dejara el guante de Freddy en el fondo, una mano gigante que saliera del lago y les llevara hasta allí mismo... Antes de que el estudio les dijera una verdad como un templo ("El infierno nunca queda bien en pantalla") y desecharan la idea, les dio tiempo a pensar en una escena que habría sido mítica. Pero de verdad.

En ella, Jason y Freddy se enfrentaban en un combate de boxeo infernal. Pero si la idea no era lo suficientemente loca, esperad a saber que Ted Bundy, el asesino en serie que mató a más de 36 personas, era el árbitro, y en primera fila, expectante en primera fila, estaría... Adolf Hitler. Por lo que sea, al estudio no le gustó la idea. Qué cosas.

Antes de que Damian Shannon y Mark Swift terminaran el guion que vimos en pantalla, todo el mundo quiso opinar al respecto. Hubo quien quiso que Ash, el protagonista de 'Posesión infernal', apareciese como cameo al final prometiendo una nueva secuela (que, por cierto, ocurrió en formato cómic). En la primera versión, los guionistas añadieron a Pinhead, el malo de 'Hellraiser', pero a New Line no le apeteció gastarse un dineral en conseguir los derechos. De hecho, hubo incluso un final alternativo, en el que Will se convierte en Freddy Krueger de alguna manera, que el público de prueba odió... por suerte para los guionistas, porque fue escrito por una persona anónima que jamás conocieron. Está incluido en el DVD, si tenéis curiosidad.

Al final no tuvimos secuela, ni otro crossover, ni las sagas continuaron cada una por su cuenta (bueno, sí, pero en versión reboot tardío). Por mucho que alguien quiera hacer ahora 'Freddy vs Jason 2', con un Robert Englund ya retirado y con un público ávido de terror pero que no hace tanto caso a los psicópatas clásicos, no parece que tenga ningún futuro. ¿Es hora de un Ghostface vs Jigsaw? Por favor y gracias.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos