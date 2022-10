Qué ver si te gusta 'Cerdita': 3 brutales slashers españoles de culto disponibles en streaming para una estupenda sesión de medianoche

Esta teniendo mucho run-run, y no sólo en nuestro país. Carlota Pereda ha dado con la clave en 'Cerdita' que permite hacer un terror totalmente español que además tiene buena recepción fuera, con festivales como Sundance o el Fantastic Fest rindiéndose ante su forma de abordar el slasher desde lo rural y desde la crítica social a problemas como el bullying.

También ofrece una oportunidad para reivindicar el terror patrio que ha terminado reducido a condición de culto o a la celebración en circuitos más concretos. Hoy recuperamos tres singulares películas que trajeron el slasher a nuestras fronteras en diferentes periodos históricos y que merecen ser revisitados a través de las diferentes plataformas de streaming.

'Mil gritos tiene la noche' (1982)

Dirección: Juan Piquer Simón. Reparto: Christopher George, Lynda Day George, Frank Braña, Edmund Purdom, Ian Sera.

"No hace falta que vayas a Texas para tener una masacre de la sierra mecánica". La película de Juan Piquer Simón no escondía las fuentes de las que bebía ni mucho menos. De hecho, buscaba celebrarlas en una orgía slasher con bien de dosis de gore y violencia, alguna escapada hacia la referencia del giallo y una agradecida desvergüenza ochentera.

Pieza de culto no sólo en nuestro país por los más cafeteros de Sitges, sino también de manera internacional, como se ve en la cuidada edición física editada por Arrow. Simón compensa algunas limitaciones a base de puro sentido lúdico, con una historia delirante, una investigación ídem y un asesino adicto a la casquería por culpa de un trauma infantil cargado de erotismo.

Ver en FlixOlé

'Tuno negro' (2001)

Dirección: Pedro L. Barbero, Vicente J. Martín. Reparto: Silke, Jorge Sanz, Fele Martínez, Maribel Verdú, Eusebio Poncela, Enrique Villén.

Con la revitalización del slasher a partir del éxito de 'Scream', empezaron a haber numerosos intentos de sacar provecho de su éxito. Nuestra propia industria no se vio ajena de este fenómeno, con 'Tuno negro' siendo una de las películas que más trató de emular el clásico de Wes Craven a nuestra cultura universitaria.

Incluso ese fabuloso prólogo con Marivel Verdú no puede ser más 'Scream'. No por ello deja de ser una película desacomplejada, divertida y juguetona desde lo violento. La película es autoconsciente de sus deudas a otras cintas, pero no por ello deja de incorporar elementos de la vida universitaria española que le dan otro carisma y le permiten acuchillar conceptos como los colegios mayores o la meritocracia en estos ambientes. Una joya incomprendida.

Ver en FlixOlé

'Los inocentes' (2013)

Dirección: Carlos Alonso, Dídac Cervera, Marta Díaz, Laura García, Eugeni Guillem, Ander Iriarte, Gerard Martí, Marc Martínez Jordán, Rubén Montero, Arnau Pons, Marc Pujolar, Miguel Sánchez. Reparto: Mario Marzo, Charlotte Vega, Àlex Batllori, Joan Amargós, Enric Auquer.

Un fascinante experimento con sorprendente cohesión. Su particularidad es que no tiene un único autor, sino que las labores creativas se reparten entre varios estudiantes de la ESCAC, con Lluís Segura ofreciendo asesoramiento. Doce directores distintos se juntan para hacer un slasher que no disimula su carácter amateur pero no por ello deja de funcionar bien.

Consigue tener bastante consistencia de inicio a fin, al mismo tiempo que se lanza a hacer un slaher puro y duro de vieja escuela 'Viernes 13'. Adolescentes que van a tener una fiesta desfasada en un albergue, despertares sexuales, un traumático evento del pasado. Todo familiar, pero todo bien llevado para una película efectiva y apreciable.

Ver en Filmin