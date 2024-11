'Shingeki no Kyojin' se resiste a morir. Un año después de la conclusión del anime, la nueva película ampliará el final con escenas inéditas

Ya a estas alturas es difícil tomarse en serio lo de el "final" de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'). Porque la temporada final se estrenó en 2020 con un cambio de estudio de Wit a MAPPA, y fue dividida en varias tandas de capítulos y episodios especiales.

Así que el desenlace definitivo no llegó hasta 2023 con un capitulazo especial de una hora... Pero si pensábamos que era el final, entonces llegó MAPPA y nos sorprendió con una película especial para cines.

El final de verdad de la buena

'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' recogerá el material de 'Parte 3 - The Final Chapters' y 'Parte 4 - The Final Chapters', los dos últimos capítulos de la serie de anime. En su momento, los responsables confirmaron que además se ha pulido la mezcla de sonido y que también estaban trabajando en mejorar la animación y el acabado visual, pero ahora parece que también incluirá escenas inéditas.

Según se ha anunciado en las redes sociales de la película, 'The Last Attack' incluirá una escena post-créditos, aunque por ahora no se ha revelado su contenido.

Hay que tener en cuenta que en este punto es muy, muy improbable que vaya a haber grandes cambios a la historia o al final en sí. Aunque es probable que quizás esta escena post-créditos amplíe un poco más el epílogo de 'Shingeki no Kyojin' mostrando algo más del futuro inmediato del mundo o de las vidas de Armin, Mikasa y el resto de protagonistas. Porque al final la falta de estos detalles es algo que se le echa muy en cara a Hajime Isayama con el final del manga.

Aunque tampoco nos hagamos ilusiones, que quizás la escena post-créditos tan solo se trate de un añadido poético de un pájaro blanco surcando el cielo o algo similar. Porque en este punto, y conociendo a MAPPA, Isayama y 'Shingeki no Kyojin' en sí, nos pueden dar una de cal u otra de arena.

En cualquier caso, no se puede negar la relevancia de 'Shingeki no Kyojin', porque a pesar de que ha pasado un año desde el final oficial de la serie de anime, sigue trayendo cola. La película 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' se estrena en Japón el próximo 8 de noviembre, así que en unos días veremos en qué queda todo esto y si la nueva escena nos trae alguna sorpresa.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal