Si el final de 'Shingeki no Kyojin' no había llegado dividido en suficientes partes, ahora también tendrá una película con la "versión definitiva" del anime

Pocos finales de anime se han hecho tan larguísimos como el de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'). Porque ya su cuarta temporada estrenada en 2020 llegó con el sobrenombre de "Temporada Final"... pero estuvo dividida en dos partes y luego tuvimos dos capítulos especiales más titulados como "The Final Chapters" que no cerraron del todo la serie hasta 2023.

Pues bien, si todo este caos de Parte 1, Parte 2, Parte 83_AhoraSíQueSí nos lleva un poco perdidos, los creadores del anime han decidido simplificar el final del anime con una "versión definitiva" en formato película que irá directa a cines.

El final definitivo (de verdad que sí)

Según la web oficial de 'Shingeki no Kyojin', esta nueva película se llamará 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' y recogerá el material de 'Parte 3 - The Final Chapters' y 'Parte 4 - The Final Chapters'. Vamos, los dos últimos capítulos de la serie de anime.

Estos dos capítulos unidos en total tienen una duración de 145 minutos (incluyendo secuencias de opening y créditos), con lo que con una buena edición es un formato perfecto para película. Desde MAPPA también han confirmado que se ha mejorado el acabado visual y la mezcla de sonidos para cines, y que incluirá el tema de Linked Horizon "Two Thousand Years… Or Perhaps… To You After Twenty Thousand Years…".

En Japón se estrena el próximo 8 de noviembre en cines, y por el momento no es seguro que vaya a tener distribución internacional. Posiblemente dependerá del éxito que tenga en taquilla, pero Yuichiro Hayashi, el director de estos últimos episodios, promete que es el formato en el que siempre quiso mostrar el final de 'Shingeki no Kyojin'.

"Estoy muy emocionado de poder hacer este anuncio finalmente. Por favor, no digáis que siempre se puede ver la Parte Final online. ¡Desde el primer momento, hice los storyboards de esto con la intención de que fuera una película única!", ha dicho el director. "Tener la oportunidad de que todo el mundo pueda verla en el mejor ambiente posible, en los cines, se siente como que he conseguido un sueño muy deseado. También estamos trabajando en mejorar todavía más los visuales. ¡Por favor, experimentar el Retumbar en los cines!"

Ya en su momento, muchos fans teorizaron sobre que el final de 'Shingeki no Kyojin' llegaría directamente a cines en forma de película, muy en la línea de 'Kimetsu no Yaiba', y teniendo en cuenta la larguísima espera entre entregas, casi habría sido mejor. Ahora que sabemos que su director siempre había preferido ese formato, no queda muy claro por qué MAPPA se fue tanto por las ramas, pero por lo menos Hayashi se ha conseguido salir con la suya.

