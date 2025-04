La lección de 'Minecraft', 'Five Nights at Freddy's' y otras adaptaciones de videojuego es que igual no estamos tan lejos de la película de 'Los Sims'

Hace años, cuando las adaptaciones de videojuego eran básicamente la versión en imagen real de 'Super Mario Bros', 'Street Fighter: la última batalla' o la saga 'Resident Evil' (que la primera siempre me pareció decente, pero las siguientes tienen momentos de querer arrancarse los ojos), era difícil imaginar un escenario en el que este tipo de proyectos arrasaran como lo han hecho. Visto lo visto, quizá sea el momento perfecto para plantear por fin una adaptación de 'Los Sims'.

Los Sims: adaptaciones a raudales

La historia de las adaptaciones de videojuegos al cine está plagada de ejemplos fallidos: desde 'Prince of Persia' a 'Warcraft', pasando por 'Monster Hunter', 'Assassin's Creed' o, si nos vamos más atrás, 'D.O.A', 'Mortal Kombat' (1995) o los ya citados 'Super Mario Bros' (1993) y 'Street Fighter'.

Muchas de ellas fueron auténticos fracasos en taquilla (o no estuvieron a la altura de lo que se espera de un blockbuster) y, en general, ninguna tuvo buenas críticas (ni por parte del sector cinéfilo ni del sector del fans del original), por lo que no es de extrañar que hasta hace no tanto nadie se alegrara especialmente cuando se anunciara una nueva película basada en videojuegos.

El panorama ha cambiado un poco y ejemplos como 'Minecraft', 'Five Nights at Freddy's', 'Sonic' o 'Super Mario Bros: La película' han demostrado que, al menos en lo que a recaudación se refiere, sí que hay un público considerable interesado por acudir en masa a ver estas adaptaciones (si bien siguen sin ser las favoritas de la crítica, la mayoría han contado con el aprobado raspado, que ya es más de lo que consiguieron algunas de las mencionadas).

Al margen de lo que podamos opinar de esas películas, estos ejemplos recientes reúnen en mayor o menor medida un elemento que los diferencia de aquellos primeros intentos de adaptación: si bien muchas de sus antecesoras cometieron el error de tomarse demasiado en serio a sí mismas (sin darse cuenta del ridículo en el que estaban cayendo), esta nueva hornada de adaptaciones no pierde de vista la diversión e incluso cierto punto de autoconsciencia.

Eso es precisamente lo que me ha llevado a pensar que este es el momento apropiado para que una adaptación de 'Los Sims' por fin vea la luz y sea algo que merezca la pena ver, que logre trascender su naturaleza de sacacuartos (no vamos ahora a engañarnos pensando que la motivación de estas adaptaciones es lo artístico y no los billetes) y consiga que su público lo pase en grande.

Me cuesta imaginarme una adaptación de este juego en la primera década de los 2000 (aunque fuera su momento de mayor popularidad) porque la premisa no es que se preste a tener una gran historia per se: para quien no conozca el juego, consiste en simular la vida de los personajes que tú creas, creando de cero su apariencia y su casa, y tomando decisiones sobre su día a día, trabajo y relaciones.

Las partidas pueden ser muy tranquilas o muy estresantes (en función de cuántas ganas tengas de arruinarle la vida a tus Sims o si disfrutas tan solo viviendo una pacífica rutina), pero desde luego se trata de una premisa planteada desde la jugabilidad y no tanto desde una narrativa cercana a la cinematográfica.

Aunque en su momento no hubieran sabido qué hacer con un proyecto de estas características, ahora vivimos en una época donde esa autoconsciencia está presente en muchísimos productos audiovisuales y es justo el elemento que puede hacer de una adaptación del videojuego de Electronic Arts algo memorable.

Porque lo que ha trascendido del juego ni siquiera son novedades de su última versión, sino los momentos más surrealistas que nos dejaron sus tres primeras versiones: el drama de cuando les quitabas la escalera de la piscina y terminaban muriendo por no poder salir, que los Sims hombres se quedaran embarazados al ser abducidos por alienígenas o bugs que se han convertido en memes, como el de la Sim en el ordenador mientras su bebé está en llamas.

No les quites la escalera, ellos nunca lo harían

Por mucho que pudieras moldear la vida de tu Sim a tu gusto, siempre hubo un tono de ironía en el propio juego (en los mensajes que aparecían de vez en cuando o directamente en las cinemáticas de "grandes momentos", como cuando hacían el "ñiqui ñiqui"), porque de entrada nunca se planteó como algo muy serio.

Esas características encajan perfectamente en una película de las que podríamos encontrar de un día para otro en cartelera, por lo que le iría como anillo al dedo una adaptación que mantuviera ese tono irónico y autoconsciente, con numerosas metarreferencias que contara con la complicidad de un público que tal vez haga ya tiempo que no desempolva sus CDs del juego, pero todavía recuerda con cariño la sintonía de las pantallas de carga.

Cuando el año pasado se anunció que la productora de Margot Robbie le había echado el guante a la franquicia creada por Will Wright, lo primero que me planteé es que sería una gran oportunidad para probar algo realmente loco, como una comedia negra meta en la que los propios Sims se dan cuenta de que una "fuerza superior" controla sus vidas (lo que debería haber sido 'Free Guy' y al final se quedó en algo mucho más comedido). Si apuestan por algo así, ya me tienen en su bolsillo.

