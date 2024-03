'Los Sims' se pasan al cine. El famoso videojuego será adaptado por la productora de Margot Robbie

Tras varios ejemplos recientes de adaptaciones exitosas de videojuegos al cine ('Super Marios Bros. La película') y a la TV ('The last of us'), llega la adaptación de uno de los juegos de PC más emblemáticos: la productora de Margot Robbie adaptará 'Los Sims' como película de imagen real.

Vivimos en una Simulación

LuckyChap se ha hecho con los derechos de 'Los Sims' para adaptarlo en imagen real para la gran pantalla. Margot Robbie, Josey McNamara, Tom Ackerley y Vertigo Entertainment producirán la adaptación del recordado videojuego, que se encuentra ahora mismo en fase de desarrollo.

La adaptación también contará con Kate Herron ('Loki') y Briony Redman ('Doctor Who') como guionistas principales. De momento, no se sabe qué estudio adquirirá el proyecto ya que, aunque LuckyChap está en muy buenas relaciones con Warner tras el éxito de 'Barbie', la empresa ha colaborado previamente con otros grandes estudios como Netflix o Amazon.

'Los Sims' es una conocida franquicia creada por Will Wright y desarrollada por Maxis y Electronic Arts. Surgió a raíz del juego 'SimCity' en 1989 para PC, y lanzó su primera versión en el año 2000. Desde entonces, ha tenido tres secuelas más (con 'Los Sims 5' en camino) y multitud de expansiones y versiones para otras plataformas.

¿Les quitarán la escalera para que no puedan salir de la piscina?

Se trata de un juego de simulación, en el que los usuarios pueden personalizar la apariencia y la forma de ser de sus Sims, para luego trasladarlos a una casa y tomar decisiones sobre cómo vivir su día a día. Los jugadores pueden hacer desde las acciones más cotidianas, como mandarlos a dormir o hacer la colada, a convertirlos en vampiros o conocer a SimPlantas.

Teniendo en cuenta que es un juego libre (sandbox), en el que los jugadores no tienen ningún objetivo fijado sino que pueden elegir lo que quieran hacer con sus Sims en cada momento, la principal pregunta que nos hacemos es de qué irá esta adaptación a película. ¿Quizá una comedia negra meta, en la que los personajes se den cuenta de que "una fuerza mayor" controla sus vidas? ¿O del drama de un Sim hombre al quedarse embarazado de un bebé alien tras mirar por el telescopio?

