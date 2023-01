'The Last of Us' es el primer serión de 2023: un fascinante road trip postapocalíptico del creador de 'Chernobyl' para HBO que se queda algo lejos de su obra anterior

El premio a primera serie más esperada de 2023 corresponde, sin duda, a ‘The Last of Us’, el drama postapocalíptico basado en el videojuego homónimo de Naughty Dog para PlayStation aterriza el próximo domingo 15 (madrugada del lunes en España) a HBO Max en medio de grandes expectativas y puedo decir, sin temor a equivocarme, que las cumple. De sobra.

Una adaptación que corre a cargo de Craig Mazin, a quien debemos la excelente ‘Chernobyl’. Algo que, de por sí, le maridaba perfectamente con este proyecto debido a lo bien que el guionista logró plasmar la catástrofe. Además, los fans del videojuego respiraban bastante tranquilos debido a que Neil Druckmann, su creador, estaba no solo involucrado con el típico rol de productor ejecutivo, sino que también coescribía esta temporada 1 (de nueve episodios).

Sin haber jugado al juego (lo tengo en la lista de pendientes desde hace demasiado tiempo), reconozco que sería demasiado atrevido por mi parte hablar de fidelidad al mismo. Teniendo a quien está detrás, doy por hecho de que no se separan demasiado del material original (de hecho lo confirma) y creo, o por lo menos la sensación que me da, que eso no siempre es lo ideal a medida que avanzamos por los giros y los distintos asentamientos que recorren Joel y Ellie.

Una adaptación lineal y al grano

Decía Craig Mazin, en declaraciones recientes, que no quiere alargarse mucho con esta adaptación y evitar que esta se convierta en una serie sempiterna. Vista la temporada 1 completa se ven esas intenciones de ser conciso en su narración de este viaje de supervivencia: el último episodio nos lleva al final del primer juego. Y hasta ahí puedo leer ya que faltan todavía un par de meses para llegar a esa entrega.

Esto básicamente se traduce en un carácter prácticamente episódico, con arcos breves de uno o dos episodios. Si bien se agradece el ritmo y que no hagan de la visita a tal ciudad una temporada entera (ejem, ‘The Walking Dead’) creo que le hubiese venido bien algo más de reposo. De expandir este universo y sus personajes para poder incidir en este escenario demoledor.

No digo que no tenga sus momentos para ello. De hecho, donde sin duda mejor funciona ‘The Last of Us’ es en sus flashbacks y los momentos de hablarnos de lo que rodea (y con quién se encuentran) los Joel y Ellie de Pedro Pascal y Bella Ramsay, el origen de la pandemia, lo que implica y cómo demolió la sociedad. Son grandes secuencias que logran darle la tridimensionalidad necesaria a una serie que a veces peca de ir demasiado al grano, sin dejarnos sumergir demasiado en el mundo.

Que ojalá todas las series, todos los guiones, pequen de ir al grano. De contar la historia que quieren narrar sin demasiadas vueltas de tuerca. Más allá de los peros en cuanto a desarrollo de la temporada, creo que el libreto de Mazin y Druckmann es soberbio y eficiente, con un ritmo y un manejo del tono envidiable.

Un reparto la mar de acertado

También creo que el reparto es de lo más acertado. Bella Ramsay es formidable y despliega gran química con Pedro Pascal dentro de la dinámica/tropo de “lobo y cachorro”. Funcionan francamente bien y el resto (Anna Torv, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Merle Dandridge, etc.) no se queda atrás.

Donde lamentablemente no puedo entrar a valorar es en torno a los efectos especiales, dado que excepto los dos primeros episodios (que eran versiones prácticamente definitivas), el resto de la temporada estaba sin acabar lo cual impedía disfrutar de los fúngicos infectados en todo su esplendor. Sin embargo, eso no quita para dejar constancia de que, a nivel de diseño me parezcan fantásticos.

Hablando de diseño. Como no podía ser de otra forma en una producción de HBO (y bueno, Sony también tiene sus tablas en este sentido), el de ‘The Last of Us’ es exquisito. Lleno de detalles, exhaustivo e inmersivo, lo que procura un visionado bastante atractivo.

Estupenda, pero lejos de ser una obra maestra

Lo que peor me sabe de ‘The Last of Us’ es que queda algo lejos del nivel de esa obra maestra que es ‘Chernobyl’, por comparar con la serie anterior de su guionista. Algo que quizás sea más por la escala y características del proyecto que por otras cuestiones de calidad. Aún así, es poco menos que sobresaliente.

Con un primer episodio espectacular (del que hablaremos más en cuanto se pueda) y el resto que no se queda demasiado atrás (algunos funcionan mejor que otros) creo que, sin lugar a duda, ‘The Last of Us’ es el primer “serión” de 2023. Un fascinante y absorbente drama postapocalíptico que aun con sus defectos resulta un visionado imprescindible para este año que comienza.