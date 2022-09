'The Last of Us': 11 guiños y referencias del tráiler que prometen una adaptación fiel y repetuosa del videojuego de Naughty Dog

Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que, junto a 'Metal Gear Solid', ambas entregas de 'The Last of Us' son dos de las experiencias más catárticas y definitorias que han marcado mi relación con el mundo de la narrativa audiovisual en general y del videojuego en particular. Algo comprensible si tenemos en cuenta el dominio de Neil Druckmann para construir personajes, desarrollar historias y desolar al jugador.

Si, como yo, eres devoto de la obra de Naughty Dog, probablemente tengas cierto recelo hacia su adaptación televisiva. Personalmente, reconozco que, pese a la tremenda confianza que me genera la figura de Craig Mazin como showrunner —ahí está 'Chernobil' para demostrar sus capacidades—, yo también tenía cierto escepticismo, pero este se ha disipado de golpe con la llegada del tráiler de la serie.

Un minuto y medio ha sido suficiente para convencerme de que la 'The Last of Us' de HBO puede convertirse en una de las grandes series de 2023 y de que hará honor al material original. Y por si aún queda alguna, aquí os traigo un buen puñado de detalles que dejan entrever un gran respeto al material original.

Alone and Forsaken

Para empezar es necesario hacer referencia a la canción que engalana el avance y lo dota de un cariz sombrío y mohíno que se ajusta perfectamente a lo esperado. Esta no es otra que 'Alone and Forsaken' del malogrado Hank Williams; referente del country, honky-tonk y western de los Estados Unidos durante las décadas de los 40 y los 50.

Si retrocedemos al año 2012, en el marco de la GamesCom se presentó un tráiler del primer 'The Last of Us' que arranca con Ellie dándole una cinta de casete a Joel mientras viajan en coche. Una vez nuestro protagonista aprieta al botón de play, 'Alone and Forsaken' comienza a sonar mientras se despliega ante nuestros ojos un carrusel de violencia, crueldad y crudeza marca de la casa. Referención.

Los luciérnagas

Como no podía ser menos, los Luciérnagas tendrán un peso específico en la serie de Craig Mazin. Este grupo de milicias que combate la opresión militar en las zonas de cuarentena y que busca una vacuna para la CBI aparece en el tráiler a través de un grafiti que está siendo borrado bajo la supervisión de dos potenciales miembros de FEDRA —la Agencia Federal de Respuesta a Desastres—.

Además, en otro fragmento del avance puede leerse una pintada que reza "When you're lost in the darknes...". Esta es la primera parte del lema de los Luciérnagas, que concluye con "Look for the light", siendo su traducción completa "Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz".

Marlene

Por supuesto, si el tráiler revela la presencia de los Luciérnagas, su líder debía hacer acto de presencia, aunque sea muy brevemente. Esta no es otra que Marlene, fundadora del conglomerado miliciano que cuidó a Ellie tras el fallecimiento de su madre y que encargó a Joel la misión de escoltar a la niña fuera de la ciudad.

El reloj de Joel

Uno de los detalles que confirman el asombroso nivel de detalle y fidelidad de la producción de HBO se encuentra en la muñeca de Joel. Me estoy refiriendo al reloj roto que lleva Joel en su muñeca a lo largo de toda la aventura; un regalo de su hija Sarah reconvertido en símbolo discursivo que en la serie está dañado de un modo sorprendentemente similar a lo visto en los videojuegos.

La noche en que empezó todo

Y ya que hablamos de Sarah, es de rigor detenernos en los fragmentos del tráiler que nos transportan directamente a la noche en que todo se fue al garete para Joel. Podemos ver al personaje de Pedro Pascal cargando en brazos a su hija e intentando buscar a su hermano Tommy para huir de Austin. Todo parece apuntar a que, en este caso, se han añadido nuevas escenas para salpimentar el que es uno de los prólogos más demoledores de la historia del videojuego.

Las converse de Ellie

En un breve plano, la cámara sigue una cadena que está sujetando un pie ataviado con unas Converse, calzado tremendamente característico que lleva Ellie en el videojuego. Por qué está encadenada es un misterio —esta escena no aparece en el material original—, pero el detalle en el vestuario es muy de agradecer.

Left Behind

La serie de Craig Mazin no se limitará a los eventos de 'The Last of Us', sino que también explorará lo acontecido en el DLC 'Left Behind'. Esto queda claro tras ver el fragmento en el que Riley Abel y Ellie están subidas a bordo de un tiovivo; uno de los momentos más especiales del contenido adicional lanzado en 2014.

Bill y sus trampas

Seguimos con los rostros conocidos, porque Bill también tiene sus segundos de gloria. Podemos ver a este siniestro aliado de Joel y Ellie, último superviviente de Lincoln, apuntando al protagonista con un arma después de que, probablemente, haya caído en una de las muchas trampas que plantó después de que su compañero Frank le abandonase a su suerte.

Localizaciones reconocibles

La fidelidad no sólo se va a encontrar reflejada en escenas, personajes, vestuario y otros detalles similares, sino también en los muchos escenarios reconocibles en los que transcurrirá la historia. Entre ellos hemos podido atisbar el distrito financiero de Boston, la State House de Massachussetts, las zonas de cuarentena plagadas de carteles y avisos o las calles de Pittsburgh.

Clickers

Y para —casi— terminar, la gran estrella de la función. A mitad del tráiler podemos escuchar a la perfección el horripilante sonido que profieren los chasqueadores; uno de los enemigos más temibles del videojuego —se me ponen los pelos de punta sólo de recordar algunos de los encontronazos con ellos—. Pero esto no es todo porque, como remate final, se nos agasaja con un primer plano que vuelve a sacar a relucir un diseño de producción espectacular.

Las esporas

Ahora sí, cerramos este recopilatorio con el título de la serie, que además de compartir tipografía con el del videojuego aparece rodeado de las funestas esporas que flotan en el ambiente en algunas de las localizaciones más peligrosas de la obra de Naughty Dog.