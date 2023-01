"No tengo ningún interés en una serie interminable". El guionista de 'The Last of Us' subraya la importancia de los finales para evitar caer en lo "estúpido"

Mentiría si dijese que el regalo de Reyes que estoy esperando con más ansia no se retrasará unos cuantos días y llegará el próximo 15 a HBO Max bajo el título de 'The Last of Us'. La adaptación del magnífico videojuego de Naughty Dog es, desde su anuncio, un sueño convertido en realidad, y cuantos más detalles vamos conociendo por parte de sus creadores, más estoy convencido de que va a traducirse en un nuevo hito para las traslaciones de la consola al medio audiovisual no interactivo.

Después de prometernos rupturas de corazón, una gran fidelidad al material original no exenta de sorpresas para fans y neófitos, y tras guiñar un ojo a los parroquianos con el doblaje al español, Neil Druckmann y Craig Mazin han hablado sobre finales. Por suerte, todo apunta a que no nos encontraremos con otra de esas producciones alargadas innecesariamente hasta la extenuación.

No al relleno

Mazin, responsable de la magnífica 'Chernobyl', ha manifestado durante una entrevista con The Hollywood Reporter su aversión al relleno y, tal y como ha hecho en más de una ocasión en el no menos recomendable podcast 'Scriptnotes' —que comparte con John August—, ha ensalzado la importancia de los comienzos y los cierres de las historias.

"No sé... ¿Cómo planteo esto? ¡No me interesan los zombis! Me preocupan las personas, y una de las cosas buenas de la televisión es que puedes empezar y terminar [arcos de personajes] una y otra vez, y los comienzos y los finales son lo mejor".

El showrunner desarrolló así la idea, apuntando a una estructura cerrada y concisa.

"No tengo ningún interés en una serie interminable. Cuando se convierte en una máquina de movimiento perpetuo, es inevitable que se transforme en algo... estúpido. Los finales lo significan todo para mí".

Más allá de esto, el dúo de guionistas sugirieron —no explícitamente— que la segunda temporada de 'The Last of Us' cubriría los acontecimientos de la controvertida 'Parte II' del videojuego; una auténtica catedral de la narrativa en el medio cuyas arriesgadas —y brillantes, todo sea dicho— decisiones se tradujeron en amenazas de muerte para su creador.

Dicho esto, Druckmann ha vuelto a enfatizar que no habrá grandes desvíos del camino marcado ni improvisaciones más allá de lo experimentado con el mando en las manos; algo potenciado, en parte, por la propia estructura de los juegos.

"No tenemos planes de contar historias más allá de adaptar los juegos. No tendremos el mismo problema que 'Juego de Tronos', ya que 'Parte II' no termina con un cliffhanger".

No sé vosotros, pero yo ya estoy subido al tren del hype, y está alcanzando unas velocidades absurdamente altas.