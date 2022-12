'The Last of Us' sigue apelando al fandom: la serie de HBO Max cambia a las voces habituales de los actores en castellano para acercarse lo más posible al videojuego

Si tuviese que pensar en ello de memoria y sin un listado delante, no dudaría en etiquetar 'The Last of Us' como la primera gran producción televisiva de 2023 —o, al menos, la que espero con más ganas—. La adaptación del excepcional videojuego de Naughty Dog capitaneada por Craig Mazin —buen guionista, mejor podcaster— promete dejar más que satisfechos a los que disfrutamos del original, y eso se va a extender a su casting de doblaje.

Voces conocidas

Según ha informado en exclusiva la cuenta de Twitter de The Last of Us ES, que congrega a parte de la comunidad española de fans del trabajo de Neil Druckmann, la serie de HBO Max contará con el reparto que prestó sus cuerdas vocales a Joel, Ellie y demás protagonistas en la versión en castellano del juego. Sin duda, todo un detalle que agradecerán los parroquianos que opten por disfrutar el show en el idioma de Cervantes.

De este modo, Lorenzo Beteta, María Blanco, Claudio Serrano o Chonchi López serán los actores y actrices de doblaje encargados de interpretar a personajes como Joel, Ellie, Tommy o Tess respectivamente. Una decisión celebrada por muchos, pero que no ha estado exenta de críticas centradas, principalmente, en la ausencia de las voces habituales de Pedro Pascal y compañía.

Bajo mi punto de vista, como alguien tan crítico como apasionado del mundo del doblaje, el fichaje del reparto del videojuego no supone problema alguno; sobre todo si tenemos en cuenta que se han contratado a profesionales y no a los cuatro influencers de turno que se quedaron en el "ma, me, mi, mo, mu" en lo que a técnica y vocalización respecta.