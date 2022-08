"Creo que la gente va a amarla": Bella Ramsey pide tranquilidad a los fans de 'The last of us' preocupados por la adaptación de HBO

Las adaptaciones de videojuegos a la televisión pueden salir espectacularmente bien o catastróficamente mal, sin mucho término medio. Por cada 'Arcane' o 'Castlevania' hay un 'Resident evil' o 'Donkey Kong Country'. Por eso, cuando HBO anunció que adaptaría 'The last of us', uno de los juegos más queridos de los últimos años, todas las alarmas se dispararon. Por suerte, puede que no haya tanto motivo para ello.

No son zombis, son infectados

¿Os acordáis de Bella Ramsey? Nos cautivó a todos como Lyanna Mormont en 'Juego de tronos' y ahora protagonizará 'The last of us' como Ellie junto a Pedro Pascal. Y en una entrevista con SheKnows ha dicho que no hay nada de lo que preocuparse... pero que entiende el miedo.

Creo que la gente va a amar la adaptación. Sé que hay gente preocupada por ella, por supuesto. Cuando algo es importante para ti como espectador o como jugador, por supuesto que vas a estar preocupado. Pero honestamente, creo que la gente la va a adorar. Sigue los golpes emocionales del juego y es muy respetuosa con él. Pero le da una nueva vida. Explora diferentes caminos que no fueron explorados tanto en el juego. Fue tan divertida de hacer, toda una experiencia. Espero que el público sienta esa experiencia también cuando vengan a la aventura con nosotros.

El lado bueno es que no adaptan 'The last of us 2', al menos de momento, una adaptación que no solo desataría la polémica, sino también los rayos y los truenos de la comunidad jugona (personalmente me pareció bastante superior al primero, pero sobre gustos, los colores). Ni siquiera la propia Bella está tan convencida de que la adaptación vaya a contentar a todos, culminando con un "Creo que a la gente la va a amar. Espero que lo haga". Buena suerte, Ellie.