"Espero que no os importe que os rompan el corazón una y otra vez... está todo ahí". Los creadores de 'The Last of Us' prometen que la serie de HBO es fiel al videojuego y nos va a "volar la cabeza"

El curso televisivo 2023 promete ser realmente apasionante, y va a arrancar con el que, probablemente, sea uno de los grandes bombazos de la temporada. Me estoy refiriendo a la adaptación de 'The Last of Us' , el extraordinario videojuego de Naughty Dog, que llegará a HBO Max el 16 de enero capitaneada por Neil Druckmann —creador del original— y Craig Mazin , responsable de la fantástica 'Chernobyl' .

¿La primera de su especie?

Después de ver el segundo tráiler de la producción, las poquísimas dudas que podían quedar sobre el salto de Joel, Ellie y compañía al medio catódico han desaparecido por completo —al menos en lo que a un servidor respecta— y, tras leer las declaraciones que han vertido los responsables del show, la confianza es plena.

Craig Mazin —cuyo podcast 'Scriptnotes' es oro puro, dicho sea de paso— ha prometido que 'The Last of Us' será una experiencia tan devastadora como fiel a su fuente.

"Espero que no os importe que os rompan el corazón una y otra vez... está todo ahí, junto con lo que creó Neil Druckmann en el juego".

Además, el showrunner ha aclarado que el respeto al videojuego no está reñido con un buen puñado de añadidos y material inédito que enriquecerán la experiencia.

"Todo gira sobre el viaje. Todo gira completamente sobre el viaje. He jugado 'The Last of Us' unas 12 veces. Sé como acaba. Adoro el viaje. Y prometemos que habrá sorpresas por el camino. Si has jugado el juego, te prometo que hay en camino cosas que no sabes y que te van a volar la cabeza".

Neil Druckmann complementó las palabras de Mazin, sugiriendo que el material inédito enriquece su trabajo de 2013.

"Hay material escrito que no tuvimos oportunidad de poner en el juego y que está en la serie. Así que podrás ver el desarrollo de estos personajes. Es interesante, hemos hablado con gente que ha visto la temporada completa, volvieron a jugar el juego y dijeron que es más rico tras verla".

Uno de estos cambios respecto al original será la aparición de Frank, la pareja de Bill que en el juego aparece únicamente como un cadáver y a quien podremos ver vivo y coleando interpretado por Murray Bartlett; actor que ha prometido que 'The Last of Us' contiene "una de las mejores horas de televisión" que ha leído en su carrera.

"Los guiones con los que he trabajado, uno en particular, es una de las mejores horas de televisión que he leído nunca. Es hermoso. Está estupendamente escrito. Tiene criaturas y zombis, pero es tierno y humano. Creo que va a ser muy especial. Aún no he visto nada, pero estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos y creo que va a ser realmente maravilloso. Va a ser maravilloso".

Tras décadas de adaptaciones de videojuegos más o menos aceptables, pero nunca plenamente satisfactorias, la 'The Last of Us' de HBO promete ser la primera gran producción de su especie en términos artísticos. Para poder confirmarlo —o llevarnos una improbable decepción— queda poco más de un mes; tiempo más que de sobra para volver a coger el mando y entregarnos a la obra maestra en PS3, PS4 o PS5. Será por versiones.