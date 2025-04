'Vigilantes' quiere ser la 'Daredevil' de 'Boku no Hero Academia', aunque lo va a tener difícil para medirse con el anime original

El próximo otoño arranca la temporada final de 'Boku no Hero Academia', con la que diremos adiós a Izuki Midoriya (también conocido como "Deku") y el resto de los héroes de la U.A. después de ocho temporadas.

Ahora bien, en Studio Bones tontos no son y ya están preparando su reemplazo con 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', un spin-off que adapta el manga de Hideyuki Furuhashi y Betten Court y ya se puede ver en Crunchyroll.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Contra la ley (pero de buenro)

'Vigilantes' se ambienta cinco años antes del inicio de la 'Boku no Hero Academia' original, así que si no tenemos la serie principal o la tenemos un poco olvidada no hay por qué preocuparse. En este caso seguimos a Koichi Haimawari, un universitario con el poder de deslizarse sobre superficies.

A pesar de que no tiene un don especialmente poderoso y que es un poco paquete, por las noches se disfraza con un traje inspirado en All Might y recorre las calles para ayudar a la gente en lo que pueda... Aunque sea a encontrar su autobús de vuelta a casa o sacarse una foto con sus colegas.

Después de un incidente con unos macarras, él y la cantante callejera Pop☆Step son salvados por el vigilante Knuckleduster, quién los toma bajo su ala para convertirse en superhéroes callejeros y operar al margen de los héroes con licencia.

Así es como arranca 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que ya se plantea bastante diferente de la serie original. Porque aunque Koichi también es un desastre e idoliza a All Might, no tiene un don especialmente vistoso ni poderoso. También parece que nos vamos a alejar de los grandes tinglaos entre héroes y villanos para irnos más a pie de calle, con 'Vigilantes' arrancando casi más con un regustillo al Spider-Man de barrio de toda la vida que se desvive por sus vecinos.

Aunque se ve que Bones ha cuidado el diseño y la animación, también se nota que sus grandes esfuerzos siguen en la serie principal. 'Vigilantes' es simpática y tiene muy buen ritmo. Pica lo suficiente para seguir pendiente de su futuro, especialmente si sabe equilibrar bien a los nuevos personajes con los conocidos sin convertirse en un festival de cameos al completo.

Por ahora 'Vigilantes' es vistosa, sin grandes aspavientos ni despliegue de acción ni animación. Se ha centrado más en los superhéroes que operan al margen de la ley y en presentarnos a un protagonista que nos caiga simpático, y aunque es un inicio muy bueno también tiene un listón muy alto para competir con la 'Boku no Hero Academia' original.

Su gran baza a favor sería mantenerse en este nivel callejero y darnos un punto de vista diferente de la gente de a pie y sus conflictos para convertirse en la 'Daredevil' de 'Boku no Hero Academia', que ya está al nivel de las grandes sagas de 'Vengadores' con el final del anime. Es justo lo que la franquicia necesita y la viene de perlas para meternos en el mundo de los vigilantes, aunque quizás se quede corta de mecha si esperamos un reemplazo total desde su primer capítulo.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal