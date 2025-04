Esta actriz de 'The Office' aún se lamenta de que cortasen su personaje antes de tiempo, pero admite que "tiene sentido"

Cuando pensamos en personajes míticos de 'The Office', la cabeza no se nos va a Karen Filippelli. Interpretada por Rashida Jones y presentada en la tercera temporada, fue parte importante de aquellos episodios y un inesperado interés romántico que parecía perfecto para Jim, con quien la audiencia ya estaba muy encariñada.

Claro que como fans y no tan fans saben, 'The Office' es, entre otras cosas, la historia de Jim y Pam, por lo que no es de extrañar que el personaje de Karen no encajase demasiado bien con los espectadores de la serie. Lo ha dicho la propia Rashida Jones, quien en una conversación con Amy Pohler para su podcast, decía que le llegó alto y claro el mensaje de que su presencia no gustaba nada a los fans.

"Hice un año en 'The Office' y me dejaron marchar, lo cual tenía sentido. Tuvo sentido". En la conversación admite que su personaje fue creado básicamente para construir una tensión en la relación que todo el mundo quería ver. "Yo era el tercer vértice en un triángulo. Está bien. Lo acepto".

Lo cierto es que la relación Jim-Karen no anda falta de defensores. Con opiniones de que en cuanto a personalidad era una pareja que tenía más sentido junta. Como poco, es un pensamiento popular el de que tanto Jim como la propia serie trataron regular Karen, cuya despedida se sintió apresurada y las escasas apariciones en temporadas posteriores no le hicieron justicia.

No hay mal que por bien no venga. Porque la salida de Karen como personaje regular abrió la puerta para que Rashida Jones interpretase a Ann Perkins en 'Parks and Recreation'. Con sus similitudes en cuanto a personalidad, su personaje fue mucho mejor recibido y formaría parte integral del elenco durante todo su recorrido. Recientemente la actriz también ha declarado que está "lista en cualquier momento" para una reunión de la serie de Amy Pohler, si es que esta existiese.

