Poco importa que 'Scream 7' sea un patinazo creativo. La nueva película de la saga bate el récord con el mejor estreno de la franquicia

Está más que claro que, en lo que respecta a la taquilla, la lógica está lejos de imperar. Si algo confirma esto es el caso de 'Scream 7', la última entrega de la legendaria saga de slashers que ha batido un récord al marcar el mejor estreno del septeto mientas, al mismo tiempo, se alza como la cinta peor valorada por la crítica —y buena parte del fandom— por méritos —o deméritos— propios.

Nos gusta la sangre

Poco importa que la cinta escrita y dirigida por Kevin Williamson, padre de la franquicia junto a Wes Craven hace ya 30 años, solo tenga un 36 % de críticas positivas contabilizadas en Rotten Tomatoes —la denostada 'Scream 3' tiene un 45 %—, ya que ha cerrado su primer fin de semana en la taquilla estadounidense con la friolera de 64,1 millones de dólares. En los mercados de fuera del país de las barras y estrellas, ha amasado 33,1 millones que hacen un total de 97,2 millones de dólares, marcando un récord mundial.

Con estas cifras, 'Scream 7' supera con creces el debut en Estados Unidos de 'Scream VI', anterior ostentadora del récord con 44,4 millones de dólares, y salva los muebles después de verse contra las cuerdas al contar con el presupuesto más alto de los 7 largometrajes que conforman la serie, estimado en 45 millones de dólares. 500 000 dólares se fueron en la reescritura del guión, mientras que Neve Cambell se embolsó 7 millones a modo de salario.

Teniendo en cuenta el caos que ha envuelto a la producción desde sus primeras fases de desarrollo, las cosas han terminado saliendo bien para Paramount. Recordemos que, tras la salida del dúo de directores original, compuesto por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gilett, Christopher Landon tomó el relevo para terminar abandonando el barco en medio de la polémica que rodeó al despido de Melissa Barrera, propiciada por un alegato a favor de Palestina en redes sociales. Al día siguiente, Jenna Ortega presentó su renuncia, dejando al filme sin estrellas protagonistas.

Sea como fuera, gracias a 'Scream 7', la gente de Paramount Pictures ha logrado su primer número 1 en 12 meses, cuando la comedia de acción 'Novocaine' coronó el box office. Un negocio redondo.

