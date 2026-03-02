La taquilla va mejor que nunca tras la pandemia gracias a 'Scream 7'. La pregunta es si podrá aguantar así hasta diciembre

Es innegable, a estas alturas, lo bien que está yendo el año en comparación con 2025. De hecho, solo esta semana en Estados Unidos, la recaudación ha sido un 95,9% mayor que la del año pasado en estas fechas, y la total ya la supera en un 6,73% (o lo que es lo mismo, 70 millones de dólares). El guion, una semana más, se ha cumplido, y 'Scream 7' ha sido un bombazo en todo el mundo, que en tan solo un fin de semana ya se ha asegurado que dará beneficios, dando por sentado una octava parte sin importarle las malas críticas.

Un cuchillazo a la taquilla

'Scream 7' ha sido la gran protagonista de la semana en la taquilla yanqui, llevándose 64,1 millones, el mejor estreno de la franquicia y el segundo mejor estreno de un slasher en toda la historia del cine (solo por detrás del 'La Noche de Halloween' de 2018). De hecho, esta séptima entrega se ha estrenado mundialmente un 45% por encima de 'Scream VI', que en un fin de semana hizo 67,1 millones frente a los 97,2 de esta. Impresionante a todos los niveles y la demostración de que el cine de terror sigue siendo un triunfo seguro hoy por hoy.

Sin embargo, la taquilla esconde otros secretos más allá de Ghostface. Por ejemplo, el rendimiento magnífico de 'Como Cabras', que solo baja un 28,8% respecto a la semana anterior y suma ya 73 millones en Estados Unidos y 130 en todo el mundo. Su presupuesto era de 70-80 millones y aún le queda carrete, así que supone otro éxito para el estudio de animación de Sony. Justo debajo, en el puesto 3, 'Cumbres Borrascosas' está al borde de superar los 200 millones en todo el mundo, otro éxito tan inesperado como indicador claro de una nueva tendencia en Hollywood.

El problema es que, con el éxito de 'Scream 7', el resto de películas han quedado un poco aguadas, destacando la triste subida de recaudación de 'EPiC', que ha sumado 1615 cines pero tan solo un 9% de recaudación. La maravilla de Baz Luhrmann decepciona ligeramente, pero es una película tan barata que no dará pérdidas. Por cierto, el concierto de Elvis ha sido superado por el de Twenty One Pilots, en el puesto 4 de taquilla, con 4,3 millones. El resto del top se llena con viejas conocidas: 'Ruta de escape', 'I can only imagine 2', 'Send help', 'How to make a killing' y, cerrando en su semana 14, 'Zootrópolis 2', cuya lucha actual es por llegar a los 1900 millones en todo el mundo. Casi nada.

La semana que viene, y sobre todo después del fracaso crítico y el mal boca-oreja de 'Scream 7', la taquilla está preparada para vivir otro vuelco con 'Hoppers', una película vital para Pixar que decidirá muchas cosas sobre su futuro. Además, '¡La novia!' puede dar la sorpresa si el público se atreve a entrar en su universo. Después llegará la calma hasta el estreno de 'Proyecto Salvación', que, ahora sí, promete bombardear todas las expectativas.

Asesinatos a la española

En España también tenemos motivos de celebración con el mejor febrero desde 2020: más de 5 millones de espectadores, unas cifras casi pre-pandémicas que subrayan el buen hacer de un año decisivo para el cine. 'Scream 7', obviamente, se ha quedado con el número 1, superando el millón de euros y mejorando un 54% 'Scream 6'. Es, eso sí, la única nueva entrada en el top 10, seguida por 'Cumbres borrascosas', 'Como Cabras', 'Greenland 2' y 'Hamnet'.

La que destaca, sorprendentemente, es la española 'Balandrau, viento salvaje', que se estrenó sin hacer mucho ruido pero ya acumula 590.000 euros, aguanta en el puesto 7 de taquilla (justo entre las ya eternas 'La asistenta' y 'Avatar: Fuego y Ceniza') y es probable que supere el millón, una hazaña que, por cierto, acaba de superar 'Tres adioses' en un éxito para Coixet que no vivía desde hace casi una década.

Igual que en Estados Unidos, 'Hoppers' lo tiene todo para conseguir llevarse el gato al agua (o el castor al agua) la semana que viene, dejando después el camino libre a 'Torrente Presidente' el 13 de marzo, cuya pregunta no es si arrasará, sino con cuánto dinero lo hará. Si febrero ha sido un mes increíble para las salas, esperad a ver el resto del año, porque se vienen números que hace tiempo que no veíamos. Ojalá, en lugar de una falsa ilusión, se convierta en una nueva esperanza.

