He podido ver parte de 'Hoppers' y creo que es el renacimiento de Pixar: regala carcajadas puras, animación histriónica y carisma para dar y repartir

Reconozco que llevaba ya unas cuantas películas de Pixar con la mosca tras la oreja: aunque 'Elemental' me gustara, creo que desde 'Red' nada de lo que habían hecho me había sorprendido realmente, dejando una amarga sensación de dejadez y de ver cómo otros (principalmente Sony y DreamWorks) les estaban comiendo la tostada. Sin embargo, los 35 minutos que he podido ver de 'Hoppers' indican un derrape monumental, priorizando la comedia por encima de todo lo demás con un estilo de animación abrumador y unos personajes repletos de carisma. Ahora solo falta ver si el público está tan apasionado como yo o ha pasado página directamente a 'Toy Story 5'.

Una animalada

El director de la película, Daniel Chong (al que conoceréis por ser el creador de la maravillosa 'Somos Osos'), nos ha señalado, en su visita a Madrid, que ha tardado seis años en hacer 'Hoppers', y que la película ha sufrido reescrituras constantes por parte de Pixar. Para un equipo poco dado al cambio repentino, esta manera de trabajar puede ser un auténtico suplicio. Sin embargo, viniendo de la televisión, Chong ha sabido actuar rápido, implementar los cambios y hacer que la historia fluya: el resultado es fantástico, dejando que el humor tome el volante pero sin dejar de lado el corazoncito.

'Hoppers', al menos por lo que hemos podido ver, se rebela contra "el estilo Pixar" con expresiones cartoon que podrían salir de un cortometraje de los Looney Tunes, y que se olvida de ciertas convenciones absurdas que funcionaron antaño en el estudio. De hecho, parece haberse marcado a fuego que es mejor ser divertido que elegante o importante, y lleva cada histrionismo hasta las últimas consecuencias, con gags que, francamente, sorprenden. Tras un pan sin sal como fue 'Elio', es de agradecer que el estudio esté probando otras maneras de hacer especiales sus películas originales.

Es asombroso que, aún con la censura de Disney (que salió a la luz cuando se descubrió que habían obligado a eliminar las referencias LGTB de 'Elio'), 'Hoppers' sea una película tan claramente abierta al amor de la naturaleza, el odio abierto a la política que daña el medio ambiente y a favor de la rebeldía contra el sistema. Aunque el director nos advirtió que "nuestra relación con el medio ambiente no debería ser algo político, sino algo que nos importe a todos", en estos tiempos que corren, hacer este tipo de reivindicaciones y no caer en el lado naíf de 'Capitán Planeta', sino darles una vuelta y encontrarles los matices mientras entretienes y haces reír a carcajadas, se puede considerar ya una victoria. Y no pequeña precisamente.

Margaret Castor

Por supuesto, a nadie se le escapa que sobre los hombros de 'Hoppers' hay muchas cosas más que su propio éxito o fracaso: tras las recaudaciones más bien decepcionantes de las últimas cintas originales de Pixar (tenemos que irnos hasta 'Coco' para su último éxito rotundo), 'Hoppers' puede ser decisiva para que el futuro de la animación no pase exclusivamente por secuelas y spin-offs. Como el propio director nos ha contado, "os estaría mintiendo si no os dijera que sacar la película me causa angustia: la taquilla es imposible de predecir y siento mucha presión porque cada película original lleva consigo una increíble carga. No solo para Pixar, sino para toda nuestra industria. No me gusta darme tanta importancia, pero creo que cualquiera que esté haciendo algo original ahora mismo tiene que demostrar que podemos hacer más". De momento, la prueba de fuego no es contra el resto de la taquilla, sino contra 'Toy Story 5'.

Hay motivos para confiar en 'Hoppers', y Pixar es muy consciente de ello: los diseños se alejan del estilo clásico de la empresa que incluso la IA ha copiado (y los demás hemos sufrido hasta en publicidades instituacionales); el guion está repleto de pequeños gags increíbles; todos los personajes, incluso los que solo tienen una frase, tienen un magnetismo único y, además, se diferencia muy fácil y rápidamente de 'Zootrópolis 2', la última de "animales hablando" del estudio. No se ha estrenado nada parecido a 'Hoppers' en los últimos años, y se desvela como pura frescura que reivindica el trabajo artesanal de los creadores. "No diría que hemos hecho esta película para desafiar a la IA, pero si puede ser exitosa y la gente nota la artesanía, creo que ayudará a que este proceso sobreviva. Este tipo de película no puede hacerse con IA. No hay manera", nos ha afirmado Chong con mucha razón.

Jugando con las propias armas de Pixar, 'Hoppers' consigue hacer algo que reconocemos instantaneamente como novedoso, hilarante y que funciona de manera continua. Al menos en estos 35 minutos, claro: la cosa aún puede torcerse. De todas maneras, escuchando a Chong, tiene pinta de saber muy bien lo que hace: "Sobre todo es una película que tenía que ser divertida y entretenida para todos. Creo que dice mucho sobre una película que pueda hacer reír a la gente en un cine, porque eso también nos une". De momento, objetivo cumplido. Si este es el renacer de Pixar (y ojalá lo sea), no podrían haber elegido un mejor punto de partida.

