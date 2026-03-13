Cinépolis presenta el menú temático y la palomera exclusiva de Yoshi por el estreno de 'Super Mario Galaxy' en México

La cuenta regresiva para el estreno de 'Super Mario Galaxy: La Película' ya comenzó, y los fans del universo de Mario tienen un motivo extra para emocionarse. Para acompañar el lanzamiento de la esperada secuela en los cines de México, Cinépolis anunció una experiencia especial que mezcla cine y comida: un menú temático inspirado en la película.

Ver a Mario y su mundo en la pantalla grande ya es todo un evento para los seguidores de la franquicia, pero la cadena cinematográfica quiere llevar la experiencia un paso más allá. Por ello, ha preparado un menú especial que estará disponible únicamente en algunas salas VIP del país, pensado para quienes quieren disfrutar el estreno con una propuesta más inmersiva.

Esta experiencia estará disponible en funciones muy específicas programadas para los días 8 y 9 de abril de 2026. Según lo compartido por Cinépolis en sus redes sociales, las proyecciones con menú temático se realizarán únicamente en salas VIP seleccionadas, por lo que no estarán disponibles en todos los complejos ni en todas las ciudades de México.

Quienes quieran asegurar su lugar deberán estar atentos a los anuncios oficiales de la cadena, ya que la venta de boletos se habilitará a través de su plataforma en línea. Una vez disponibles, los usuarios podrán encontrar una sección dedicada a esta experiencia donde será posible elegir la sucursal participante, el horario y la fecha de la función.

El menú temático de la película incluirá una comida de tres tiempos inspirada en el universo del filme, además de dos bebidas sin alcohol. La experiencia también contempla un vaso coleccionable acompañado de un llavero, una sorpresa especial para los asistentes y, por supuesto, los boletos para disfrutar la película en sala VIP.

El coleccionable que todos quieren

De acuerdo con información difundida por páginas especializadas en coleccionables de cine, una espectacular palomera de Yoshi llegará a algunos complejos de Cinépolis en México. El diseño consiste en una cubeta de plástico con la figura tridimensional del popular dinosaurio verde. En sus manos, Yoshi sostiene uno de sus característicos huevos, que funciona como el recipiente donde se colocarán las palomitas, convirtiendo el objeto en una pieza llamativa tanto para usar en la función como para exhibir en una colección.

Sin embargo, conseguir este coleccionable no será tan sencillo. Según las publicaciones, la palomera estará disponible únicamente para quienes cuenten con la tarjeta Club Cinépolis en su nivel Superfanático. Además, el lanzamiento se realizará en cines seleccionados, lo que significa que no todos los complejos del país contarán con unidades disponibles.

Si piensas que eso es un problema, el precio también será un factor a considerar para quienes quieran sumar este objeto a su colección. Según la información que circula en redes y sitios especializados, la palomera de Yoshi tendrá un costo aproximado de 1,249 pesos en México. Se espera que su venta comience el miércoles 1 de abril, coincidiendo con el estreno de la película en cines.

Mientras tanto, los seguidores del personaje creado por Shigeru Miyamoto tendrán que mantenerse atentos para conseguir un lugar en esta experiencia especial. Para quienes prefieran disfrutar la película de forma tradicional, las entradas para el estreno ya se encuentran disponibles en preventa en los complejos de Cinépolis en todo el país.

Fotos de Cinépolis | Yucatán en corto | Universal

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