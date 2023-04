El verdadero motivo por el que la adaptación de 'Super Mario Bros' de los 90 no se parece al juego se explicaba en una escena eliminada de la película (y tiene lógica)

Universal ha convertido 'Super Mario Bros. La película' en un éxito de taquilla animado con un reparto estelar con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black o Seth Rogen, pero la película de acción real sobre el videojuego de 1993 sigue siendo una espina para sus creadores, que en una nueva entrevista en Variety han explicado su penosa experiencia, incluyendo un detalle que explicaría por qué la adaptación se parece tan poco al juego.

Estrenadas con 30 años de diferencia, las dos películas no pueden ser más diferentes, pero la de la 1993 tiene una excusa, que viene a ser algo así como plantearse como una precuela del juego Super Mario Bros. de 1985, aunque no es exactamente la razón. El film presenta un universo paralelo poblado por dinosaurios humanoides que viven en la ciudad de Dinohattan, cuando la estudiante de arqueología de la Universidad de Nueva York, Daisy, (que luego se revela como descendiente de los dinosaurios), es secuestrada por los secuaces del Rey Koopa.

La ausencia de Nintendo

En ese momento es cuando dos fontaneros de Brooklyn, Mario y Luigi, deben rescatarla con la ayuda de Toad, retratado aquí como un guitarrista punk. La película fue la primera adaptación a la pantalla grande de un videojuego y fue criticada, entre otras cosas, por ser demasiado oscura. Según sus directores:

“Nunca, nunca intentamos recrear el juego original, de lo contrario, habríamos hecho animada. La de 2023 es la película que todos quieren, ha sido promocionada como una adaptación más fiel de la serie de videojuegos"

Una de las razones por las que la del 93 no tiene mucho que ver es porque Nintendo no participó en la película del 93, a diferencia de la de 2023, en la que Shigeru Miyamoto, el creador del juego coprodujo la película y estuvo involucrado en cada paso, desde el casting hasta la animación. Esta distancia es algo que Morton lamenta.

“Si hubiera tenido una relación con Miyamoto y lo hubiera incluido, si él hubiera sido productor y hubiera entendido lo que estábamos haciendo, no habría dejado que sucedieran ciertas cosas, habríamos sido un equipo y habría sido una película diferente".

Producida por una subsidiaria de Disney, 'Super Mario Bros.' fue vista como un experimento de licencia por parte de Nintendo, que cedió el control creativo a los patrocinadores de la película. Morton recuerda haber tenido una reunión "cortés" con Miyamoto antes de la producción, donde le explicó la historia, pero nunca volvieron a hablar. Aunque al ejecutivo le gustó la película, la recepción negativa le asustó y mantuvo al fontanero fuera de la pantalla grande durante tres décadas.

Una escena que lo cambia todo

La producción de 'Super Mario Bros.' se vio empañada por los actores (Leguizamo ha afirmado que bebía whisky con Hoskins durante el rodaje), reescrituras de última hora y peleas explosivas entre los productores y los directores. Morton afirma que los productores le prohibieron hablar con el guionista, pero aun así le llamó una noche:

“Dos semanas antes del primer día de empezar a rodar el guion se reescribió por completo. Le llamé porque estábamos construyendo escenarios increíbles, monstruos y prótesis. Y le dije: 'Necesitas saber lo que estoy construyendo y qué mantener en el guion, porque ya hemos gastado todo este dinero en estas cosas.

Cuando los productores se enteraron de que hice esta llamada, se volvieron absolutamente locos conmigo, me destrozaron. Y me asustó. Por supuesto, todos los actores aceptaron nuestro guión original, y cuando llegó el nuevo guión, Annabel y yo tuvimos que justificarlo. Tuvimos que fingir que era genial y convencer a los actores de que lo aceptaran”.

Pero lo que no se sabía es que en ese proceso había una escena fundamental al final de la película que los productores cortaron, y esta podría haber disipado muchas de las críticas en torno a la adaptación libre del juego de la película. Tras el regreso de Mario y Luigi de su loca aventura en Dinohattan:

“Dos ejecutivos de Nintendo aparecían en el apartamento de los Mario Bros. en Brooklyn y les dicen que quieren escuchar su historia porque lo han visto en las noticias y están creando un videojuego, lo que explica la razón por la que la película no sigue literalmente la historia del juego. Se perdió en el proceso. Mario les contaba la historia a los ejecutivos y estos la malinterpretaban. La película estaba llamada a representar la historia real”.

Esa confusión, los problemas de guion y producción fueron importantes, pero, además, Morton cree que la película fue recibida por una actitudes cultural negativas hacia los videojuegos en la década de 1990.

“Hubo una gran protesta en Estados Unidos sobre cómo los videojuegos estaban contaminando a nuestra juventud, que impedían hacer los deberes y afectaban sus cerebros y sus dietas. Eran vistos como una especie de monstruo malvado y el hecho de que Hollywood decidiera convertir esos videojuegos en películas fue la gota que colmó el vaso y abrió la puerta del odio al medio y 'Super Mario Bros.' estuvo en primera línea recibiendo todas las críticas".

Ahora los videojuegos están socialmente aceptados y Hollywood comienza a afianzarse en sus adaptaciones, desde 'Sonic' a 'The Last of Us' de HBO. Además, el público objetivo de 'Super Mario Bros.' eran prácticamente niños que estaban jugando los juegos. Morton señala:

"Ahora, esos niños han crecido y tienen voz en el espíritu de la época cultural. Pero tanto si te gusta como si lo odias, asumimos total responsabilidad de la adaptación, aunque en conjunto hubo circunstancias atenuantes fuera de nuestro control, nosotros fuimos los responsables en última instancia”

En Espinof | 17 películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas?