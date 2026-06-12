George Miller quiere darnos 'Mad Max' para rato. El director quiere cerrar la franquicia por todo lo alto con un plan de jubilación perfecto

Ya han pasado un par de años desde que 'Furiosa' llegó a nuestras salas de cine para demostrarnos un par de cosas: que George Miller sigue en plena forma a sus 81 años y que a la saga 'Mad Max' aún le quedan muchas historias que contar. Pues bien, parece que ambos hechos van a quedar demostrados de sobra, porque el australiano tiene entre manos un plan de jubilación infalible que, de paso, nos alegrará la existencia al los aficionados al mejor cine de acción.

Más Mad (Max)

Según ha comentado Matt Belloni en su newsletter Puck —que, recordemos, es una fuente tremendamente fiable para seguir los entresijos de la industria hollywoodiense—, Miller ha mantenido una reunión con varios estudios de la Meca del cine para dar el carpetazo definitivo y por todo lo alto a su saga ambientada en el Páramo y dejarla en manos del mejor postor.

Belloni asegura que el cineasta ha hecho un pitch de lo más interesante compuesto por un paquete de una última película y una serie de televisión, además de la posterior venta de la propiedad intelectual a la compañía que ponga la oferta más interesante sobre la mesa. Lo más curioso de todo es que en la puja estarían Amazon, Universal y Sony, todas ellas interesadas, quedando fuera de la ecuación Warner Bros. actual hogar de la franquicia.

Según las fuentes, Miller sí visitó las oficinas de Warner para encontrarse con la negativa de las divisiones cinematográficas y televisivas. Una reacción que podría estar relacionada con el funcionamiento en taquilla de 'Furiosa', que recaudó 174 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 168 millones, quedando por debajo de los 380 millones de dólares que amasó la descomunal 'Furia en la carretera', cuyo presupuesto se estimó en unos 150 millones.

Si a esto le sumamos el elefante en la habitación que es la compra de Warner por parte de Paramount Skydance, está claro que la compañía del señor Zaslav no está muy por la labor de jugar a una ruleta que, eso sí, podría resultar en un grandísimo colofón para las aventuras y desventuras de Max Rockatansky y compañía. Estaremos esperando a cualquier novedad al respecto.

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