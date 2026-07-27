He visto la película de 'Avatar Aang' y no dejo de pensar en un agujero de guion imprescindible para 'La leyenda de Korra'. Y más porque sus creadores quisieron arreglarlo

Tras muchos reveses por fin se ha estrenado en Paramount+ 'Avatar Aang: The Last Airbender', una película que sirve a la vez de secuela de 'La leyenda de Aang' y de precuela de 'La leyenda de Korra' para conectar ambas series.

En la película se nos presenta a un Aang adulto que se enfrenta a su peor trauma mientras trata de lidiar con sus responsabilidades como Avatar y su relación con Katara. Y precisamente esto nos ha dejado uno de los mayores agujeros de guion de la película.

Qué esperar cuando estás esperando

La relación del grupo ha cambiado muchísimo desde que les vimos por última vez en 'Avatar: La leyenda de Aang'. Y en especial Aang y Katara ya son una pareja perfectamente establecida, algo que sabíamos por los eventos de 'La leyenda de Korra' porque tuvieron tres hijos y los conocemos en la secuela.

Bumi, Kya y Tenzin son los tres hijos de Aang y Katara, y tienen unos roles bastante prominentes en la serie secuela. Son tres personajes adultos y Tenzin es un mentor crucial para Korra, la nueva Avatar de su generación, pero si empezamos a echar cuentas las matemáticas no cuadran.

Tenzin tiene 51 años en 'La leyenda de Korra', así que nació cuando Aang y Katara tenían 32 y 34 años, respectivamente. Con sus hermanos mayores la estimación es algo más complicada, pero si Aang tiene 25 años en la película 'Avatar Aang: The Last Airbender', de hecho tendrían que haber nacido ya, o como poco estar en camino.

Sin embargo, en la película no hay ninguna mención a que Aang y Katara ya tengan al menos un crío (con la excusa mágica de que lo está cuidando su bisabuela, quizás). Los propios creadores son conscientes del problema que presenta la línea temporal, porque, como se ha mostrado en un panel durante la San Diego Comic Con, Katara originalmente iba a estar embarazada en la película.

El concept art de 'Avatar Aang' muestra varios diseños de personaje con Katara en un estado bastante avanzado. Lo que, la verdad, habría dado mucha más profundidad a su relación y aportado mucho más al personaje de Katara, e incluso a las decisiones que toma Aang durante la trama. Al final, se decidió eliminar el embarazo de Katara de la historia, posiblemente para facilitar las escenas de acción y todo el traqueteo y peligros por los que pasa...

Así que podemos asumir que, si Bumi no existe ya antes de 'Avatar Aang', por lo menos tiene que estar al caer. O eso por lo menos tenían pensado los responsables de la película.

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