Christopher Nolan supera a Peter Jackson y se convierte en el cuarto director más taquillero de la historia del cine

El extraordinario éxito de 'La odisea' ha consolidado a Christopher Nolan como uno de los cineastas que mejor conectan con los intereses del público. Tanto es así que el triunfo de la película protagonizada por Damon ha permitido que Nolan supere a Peter Jackson para convertirse en el cuarto director más taquillero de la historia del cine.

Las películas de Nolan suman actualmente unos ingresos totales de 6.685 millones de dólares, una cifra claramente superior a los 6.553 que acumulan los largometrajes dirigidos por Jackson. Además, Nolan alcanzará esta misma semana el tercer puesto, pero ahí solamente va a aguantar unos meses salvo que Marvel sufra una auténtica catástrofe con 'Vengadores: Doomsday'.

La cuestión es que en ese tercer puesto están actualmente los Hermanos Russo con un acumulado de 6.763 millones. Es evidente que Nolan va a superar esa cifra gracias a 'La odisea', pero también que 'Vengadores: Doomsday' va a acabar sumando suficiente dinero como para que los Russo la recuperen en cuestión de apenas unos meses.

Eso sí, las dos primeras posiciones están ahora mismo totalmente fuera del alcance tanto de los Russo como de Nolan, pues el número 1 sigue siendo Steven Spielberg con 10.938 millones de dólares, mientras que en segunda posición tenemos a James Cameron con 10.591 millones. Hay demasiada diferencia con respecto a la tercera posición como para que la posición de ambos corra peligro.

El top 10 de los directores más taquilleros

De hecho, la igualdad es tal en esas posiciones que el éxito de 'La odisea' también ha provocado que Michael Bay caiga a la sexta posición, pues los 6.495 millones que acumulan sus películas se quedan cortos en comparación al resto. Por si tenéis curiosidad, os dejo a continuación el top 10 completo:

Steven Spielberg con 10.938 millones James Cameron con 10.591 Hermanos Russo 6.763 Christopher Nolan 6.685 Peter Jackson 6.553 Michael Bay 6.495 David Yates con 6.354 Ridley Scott con 5.043 Tim Burton con 4.940 J.J. Abrams con 4.637

A priori, se esperaba que Jon Favreau entrase en el Top 10 este año, pero el decepcionante funcionamiento en taquilla de 'The Mandalorian & Grogu' hace que se tenga que conformar con el decimotercer puesto, gracias a los 4.366 millones de ingresos en cines que acumulan sus largometrajes.

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