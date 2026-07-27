Alejandro Mañas, historiador especialista en 'La Odisea', sobre los hechos reales tras el relato de Homero: "Es un viaje por el alma humana"

'La Odisea' ha vuelto al centro de la conversación gracias a la adaptación de Christopher Nolan, pero el viaje de Odiseo lleva siglos despertando una pregunta fascinante: ¿qué hay de real detrás de uno de los relatos más influyentes de la literatura?

Pues eso es precisamente lo que se planteó el historiador Alejandro Mañas en 'La Odisea. La realidad tras el mito', un ensayo que rastrea el posible origen histórico de algunos de los episodios más célebres del poema de Homero.

La realidad tras la épica y la mitología

Para Mañas, Homero no se sacó la historia de Odiseo de la manga, sino que construyó su obra a partir de múltiples relatos populares. El historiador recuerda además que lo que hizo el autor fue literalmente coser varios cantos.

"Muchos cantos que surgen después de la guerra los cosería Homero con otros cantos y leyendas que hubiera sobre navegantes. Eso explicaría la discrepancia que existe entre el Odiseo de La Ilíada, que es un guerrero bastante brutal e implacable, y el Odiseo más sentimental de La Odisea, al que incluso vemos llorar".

Uno de los planteamientos más llamativos del libro tiene que ver con las verdaderas causas de la Guerra de Troya. Más allá del mito de Helena, Mañas sostiene que el conflicto pudo empezar por el control de las rutas comerciales que llevaban hasta las minas de estaño del mar Negro.

"Troya es la ciudad que controla el estrecho de los Dardanelos, por el cual se llega al Mar Negro, que es donde están las principales minas de estaño", explica, describiendo este metal como "el petróleo de la época". Al mezclarse con cobre permitía fabricar bronce, el material con el que se elaboraban las mejores armas del momento.

Otra de las teorías más sorprendentes cuestiona uno de los iconos más famosos de la mitología griega. Según recoge Mañas en su libro, algunos autores clásicos ya defendían que el célebre caballo podría haber sido en realidad un barco fenicio conocido como hippos, llamado así porque llevaba una cabeza de caballo tallada en la proa. Con el paso de los siglos, cuando ese tipo de embarcaciones desapareció de Grecia, el término comenzó a interpretarse literalmente y el barco terminó convirtiéndose en el caballo de madera que todos conocemos.

El libro también intenta encontrar el origen de otras criaturas legendarias. Mañas plantea que los cíclopes pudieron inspirarse en el hallazgo de enormes esqueletos fosilizados y recuerda que las sirenas de la Antigua Grecia poco tenían que ver con la imagen popular actual. "Eran pájaros con cabeza de mujer", explica. Para el historiador, estos seres eran una forma de representar aquello que escapaba a la comprensión de las personas de la época.

Mañas también reconoce que ya ha visto la adaptación de Christopher Nolan y asegura que le ha gustado, aunque admite que él habría tomado un camino ligeramente distinto.

"Habría potenciado un poco más los monstruos, porque creo que es uno de los valores que tiene y lo que le ha valido la pervivencia a lo largo de los siglos: desde la infancia, los niños pequeños de la Antigüedad, la Edad Media o ahora, siempre estaban encantados con los cíclopes, las sirenas y todas esas criaturas de las que tenemos una imagen muy viva en la mente".

Aun así, considera que el director ha preferido explorar el lado más íntimo de la historia. Para Mañas, ahí reside precisamente el motivo por el que La Odisea sigue emocionando casi tres mil años después.

"Te das cuenta de que no es un hombre que viaja en barco, sino un hombre luchando contra todas las dificultades de la vida para conseguir regresar a lo único que le queda. Es un viaje por el alma humana, tiene todo el espectro de emociones que puede sentir una persona, por eso también sigue vigente".

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