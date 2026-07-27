Llega el momento más doloroso de 'The Chosen'. El primer tráiler de la temporada 6 nos lleva directos a la Pasión de Jesús de Nazaret

Con un poco de retraso respecto a lo que se había comentado, por fin tenemos aquí el tráiler de la temporada 6 de 'The Chosen (Los elegidos)', la crónica de Jesús de Nazaret contada a través de sus discípulos llega al momento más doloroso: la Pasión y Muerte.

Una temporada que podremos ver en España a partir de 17 de noviembre de 2026 en acontra+. Esto significa que tan solo tendremos que esperar un par de días desde el estreno en Prime Video en Estados Unidos, programado para el día 15 del mismo mes. La emisión será semanal.

Y, aún así, no tendríamos la temporada completa ya que para ver el final de esta sexta entrega tendremos que ir a los cines: el 12 de marzo de 2027 veremos el último episodio en formato cinematográfico.

La pasión

Hablando de la temporada, esta tomará de base los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo; 14 y 15 de Marcos; 22 y 23 de Lucas y 18 y 19 de Juan. Según la sinopsis oficial:

La hora ha llegado. Antes de que se ponga el sol, Jesús de Nazaret morirá. La temporada seis captura los eventos históricos del día final de Jesús a través de las vidas de aquellos que Le amaron y de aquellos que el condenaron. Los fariseos lo llaman justicia. Los romanos, paz. Los segudores lo llaman asesinato. Pero frente a la soledad y muerte Jesús se pone firme en su plan que siempre le ha llevado a un sitio: la cruz. La temporada 6 de The Chosen desvela cómo las últimas horas de Jesús cambiaron el mundo para siempre.

Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumie como Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote. Elizabeth Tabish como María Magdalena, Amber Shana Williams como Tamara, Vanessa Benavente como María y Lara Silva como Eden conforman el reparto principal de la serie.

Dallas Jenkins, como es habitual, es el creativo y director detrás de la aclamada serie.

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