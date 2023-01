'Gladiator 2: Christ Killer': la loca secuela que enfrentaba a Russell Crowe con Jesucristo que Hollywood no se atrevió a hacer

Será este año cuando Ridley Scott ruede 'Gladiator 2', secuela de la aclamada película protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix hace ya 23 años. Sin embargo, lo cierto es que la idea de una continuación surgió mucho antes, pero el proyecto adquirió un tono tan loco que en Hollywood simplemente no se atrevieron a hacer 'Gladiator 2: Christ Killer'.

Una de las grandes pegas para hacer una secuela de 'Gladiator' siempre ha sido que Máximo Décimo Meridio moría al final de la película, pero el éxito de la película fue tal que ya al año siguiente empezó a hablarse de hacer otra película. Primero se habló de una precuela y más tarde de una mezcla de secuela y spin-off situado 15 años después con Lucio (Spencer Treat Clark) como protagonista.

Scott de mostró ya entonces interesado en volver, pero todo saltó por los aires cuando Crowe propuso resucitar a Máximo recurriendo para ello a ciertas creencias romanas sobre el más allá. Logró convencer a Scott y, en un movimiento totalmente inesperado, contactaron con el músico Nick Cave para que escribiera el guion.

Dicho guion acabó filtrándose online en 2009 y era un cambio brutal respecto a la primera entrega. Su premisa era que Máximo llega al purgatorio y los dioses le ofrecen un curioso trato para poder reunirse con su mujer y su hijo. Así lo describía el propio Cave en una entrevista concedida en 2013:

Máximo desciende al purgatorio y es enviado por los dioses, que se están muriendo en el cielo porque hay un dios, un personaje llamado Cristo, en la Tierra que está ganando popularidad y, como muchos dioses se están muriendo, envían al Gladiador de vuelta a la Tierra para matar a Cristo y a sus seguidores. Quería llamarla 'Christ Killer' y final descubres que Cristo era su hijo, así que tiene que matar a su hijo y fue engañado por los dioses. Máximo se convierte en un guerrero eterno y termina con una escena de guerra de 20 minutos que sigue todas las guerras de la historia, hasta Vietnam y todo ese tipo de cosas.





El propio Cave es consciente de que era una historia que quizá no encajaba con las sensibilidades de la época, pero considera que su guion es una obra maestra. El problema estaba en que en Dreamworks no querían saber nada de eso, pero Crowe insistió en que si querían que volviese, tenía que ser ese guion, realizando estas declaraciones en 2007:

Al principio era muy cínico con la idea de una secuela de 'Gladiator', pero he cambiado de opinión porque hemos tenido una idea diferente... Nos adentramos en lo metafísico y reconoces el hecho de que Máximo está muerto. Nick Cave escribió un borrador para mí. Es un escritor excelente.

Tampoco el apoyo del propio Scott fue suficiente, quien dos años después señalaba que "lo intentamos. Russell no quería dejarlo ir, obviamente, porque funcionaba muy bien. Cuando digo "funciona muy bien", no me refiero al éxito. Quiero decir que, como obra, funciona muy bien. En cuanto a la historia, funciona de maravilla". Nada sirvió.

Tampoco culpo a Dreamworks por no invertir una cantidad multimillonaria en un proyecto muy arriesgado y que podría haber salido perfectamente fatal. Eso sí, ojalá lo hubiesen hecho, porque la posibilidad de ver a Máximo en la actualidad lavándose las manos en un baño del Pentágono, donde lidera un grupo de expertos que están planeando cuál será la próxima guerra sería una épico. Y no me lo he inventado, ese habría sido el final de 'Gladiator 2: Christ Killer'.

Lo último que supimos sobre la posible vuelta de Máximo fue en 2017, cuando Scott afirmó que tenía una idea para traerle de vuelta "usando el cuerpo de un guerrero moribundo como un portal que puede traer a alguien de vuelta". Todo apunta a que esa idea ha acabado siendo descartada y que además no estaba ya conectado al alucinante guion de Cave. De hecho, lo poco que se sabe sobre ella da a entender que se va a acercar bastante a esa idea inicial de una secuela situada varios años después con Lucio como gran protagonista de la función...

En Espinof: