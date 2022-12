'Gladiator 2' ya es una realidad: la esperada secuela de la película con Russell Crowe y Joaquin Phoenix se rodará en 2023

La idea de una secuela de 'Gladiator' parecía un disparate hasta hace no mucho. De hecho, la primera idea para hacerla apuntaba totalmente en esa dirección, pero parece que Ridley Scott finalmente encontró una propuesta a su gusto y ahora acaba de darse un paso definitivo para que 'Gladiator 2' sea una realidad.

Desde World of Reel confirman que las negociaciones para que el rodaje de la esperada secuela se lleve a cabo en Marruecos han llegado a buen puerto. Por ahora, el equipo está ultimando el trabajo de preproducción con el objetivo de que las grabaciones comiencen en mayo de 2023.

Lo cierto es que todo encaja dentro de lo que se había anunciado en su momento, pues Scott hace tiempo que finalizó su compromiso con 'Napoleon', precisamente la película que suponía su reencuentro profesional con Joaquin Phoenix. Ya en su momento se dijo que 'Gladiator 2' vendría justo después y eso es justo lo que va a suceder.

La versión más reciente del libreto de 'Gladiator 2' corre a cargo de Peter Craig. una novelista reconvertido en guionista que ha participado en títulos como 'The Town (Ciudad de ladrones)' o 'The Batman'. Su historia girará alrededor de Lucius, el sobrino de Cómodo (Phoenix) que en la película estrenada en 2000 fue interpretado por Spencer Treat Clark. No está claro si él también lo hará aquí.

Por su parte, Scott, que tiene ya 85 años, repetirá tras las cámaras, mientras que de la dirección de fotografía se ocupará Dariusz Wolski, quien ha realizado esa tarea para el director de 'Blade Runner' desde que colaboraron por primera vez en 2012 con 'Prometheus'.