'Gladiator 2': todo lo que sabemos sobre la secuela de la película protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix

Hay películas que nacen pensadas para contar una historia cerrada y nunca volver a ese universo. Sin embargo, hay algunos casos en los que eso no es un impedimento para que acabe saliendo adelante una secuela y parece que finalmente ese será el caso de 'Gladiator', la aplaudida película dirigida por Ridley Scott en el año 2000 y que le valió su único Óscar hasta la fecha a Russell Crowe.

Durante años parecía un proyecto acabado a quedarse en nada, pero a continuación vamos a repasar todo lo que sabe por ahora sobre 'Gladiator 2'. Con Scott de nuevo tras las cámaras, es una película sobre la que todavía hay multitud de incógnitas, por lo que iremos actualizando este artículo a medida que vayan despejándose.

La historia

El loco plan inicial implicada el regreso de Máximo Décimo Meridio, el inolvidable personaje interpretado por Russell Crowe en la primera entrega, pero esa idea acabó descartándose en beneficio de un enfoque más racional. Aquí la historia se centra en Lucio, el sobrino de Cómodo que quedó muy marcado por el sacrificio de Máximo y vivirá aquí su propia aventura.

Todavía no tenemos detalles más concretos sobre esa aventura, pero sí se sabe que el libreto corre a cargo de Peter Craig, escritor de novelas reconvertido en guiones que ha colaborado en títulos como 'The Town (Ciudad de ladrones)', las dos entrega de 'Los juegos del hambre: Sinsajo' o 'The Batman'.

¿Cuándo se estrena 'Gladiator 2' en cines?

No se ha anunciado oficialmente una fecha para su llegada a los cines. Sin embargo, todo apunta a que su estreno debería tener lugar en 2024. A fin de cuentas, el rodaje tendrá lugar en 2023, esperándose que las grabaciones arranquen este próximo mes de mayo en Marruecos.

Reparto y protagonistas

Todavía no se ha anunciado oficialmente el fichaje de ningún actor para aparecer en la secuela, pues está claro que el mayor reclamo sería volver a contar con Russell Crowe y Joaquin Phoenix, pero los eventos de la primera entrega dejan claro que en todo caso habría que recurrir a los flashbacks para que hagan acto de presencia y 20 años no pasan en balde, ¿aceptarían ambos que se recurriera al rejuvenecimiento digital? No parece probable, sobre todo en el caso de Phoenix.

Dicho esto, la gran duda está en saber si Spencer Treat Clark regresará como Lucio. A fin de cuentas, se supone que la secuela recupera a este personaje y el actor sigue en activo, pues hace poco pudimos verle en 'Glass' o en 'Weird: The Al Jankovic Story'. En principio se cuenta con él -aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto-.

El director

Ridley Scott volverá a ocuparse de la dirección, pues ni siquiera el hecho de tener ya 85 años -los cumplió el pasado 30 de noviembre- le ha llevado a tan siquiera sopesar la posibilidad de retirarse o de simplemente confiar las riendas de esta secuela a otro director, cosa que por ejemplo sí hizo en el caso de 'Blade Runner 2049' y Denis Villeneuve.

Recordemos que Scott es también el máximo responsable de títulos tan emblemáticos como 'Alien, el octavo pasajero' o 'Blade Runner', mientras que en su filmografía más reciente destacan obras como 'Marte (The Martian)', 'El último duelo' o el biopic de Napoleón protagonizado por Phoenix que se estrenará en Apple TV+ en una fecha todavía por concretar de 2023.

Tráiler, imágenes y cartel

El rodaje todavía ni siquiera ha comenzado, por lo que, obviamente, todavía no existe imagen alguna de 'Gladiator 2' que no sea un fotomontaje.