'El Caballero de los Siete Reinos' pretende durar toda una vida y contará con material inédito de George RR Martin. "Dejemos que evolucione"

Reconozco que empecé 'El caballero de los Siete Reinos' sin demasiadas expectativas, después de haber quedado empachado con 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón'. Sin embargo, lo que la serie de HBO Max me dio fue mucho más de lo que esperaba: personajes interesantes, una trama vibrante y un tono cómico que la hacía realmente única dentro de la saga. Ahora, su creador, Ira Parker, quiere seguir hacia adelante, y tiene claro que el camino de la serie puede no tener final a la vista.

Un huevo crecidito

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter entre jornada y jornada de rodaje, Parker ha confesado cuál pretende que sea el futuro de la serie: "Me encantaría expandirla de tres temporadas a quizá cuatro o cinco. El cuarto libro, que George está escribiendo, sucede en un lugar increíble. Y el quinto es la última historia de Egg como niño. Así que es un punto final natural para nosotros, tomar un descanso y volver cuando Dexter sea mayor. Entonces podemos hacer Egg el Príncipe, algo de política, divertirnos en Desembarco del Rey y Refugio Estival, y tener un estilo diferente donde no estén en el camino todo el rato".

Así que si la serie termina y la gente sigue de acuerdo con todo lo que estamos haciendo y les apetece más, dejemos que evolucione junto con nuestros protagonistas, conmigo mismo y el resto de nuestro equipo creativo a medida que nos hacemos mayores, el mundo cambia y queramos decir cosas diferentes. Creo que sería una manera preciosa de contar una historia sobre estos dos tíos a lo largo de sus vidas.

Además, aclara que no tiene ninguna intención de seguir haciendo la serie sin sus protagonistas, por mucho que a HBO Max le entren las prisas para seguir más allá de la temporada 5: "Dexter es nuestro Egg. O, al menos, Dexter es mi Egg, no tengo control sobre esta propiedad. Pero Dexter y Peter son mi gente". Por suerte, el camino sigue como estaba pensado, y asegura que pese a los problemas de grabación en las Islas Canarias, 'El caballero de los Siete Reinos' volverá en la primera mitad del próximo año.

Y además lo hará con algo completamente imprevisto: material inédito. "George me dio algunas páginas sin publicar, prosa escrita por él que encontró en sus archivos en algún lado que mandó, y las hemos usado. Para los super fans de verdad tenemos material extra que es canon". Una serie que empieza con la canción de 'Juego de Tronos' al ritmo de una diarrea puede durar eternamente.

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