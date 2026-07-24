La nueva serie de 'The Big Bang Theory' te suplica que no saltes la intro. Y han contado con Danny Elfman para lograrlo

Siete años después del final de 'The Big Bang Theory' y tras un par de spin-offs ambientados en el pasado, se acaba de estrenar una nueva serie derivada pero esta vez sin halo de precuela. Llega 'Stuart no consigue salvar al universo' (Stuart Fails to Save the Universe) y nada más arrancar, la serie te implora que hagas algo.

O, mejor dicho, que no lo hagas. Ya que en cuanto termina el cold open y arranca la intro de la serie, la propia secuencia de créditos iniciales te pide que no le des al botón de "Saltar introducción" de HBO Max. Puede que no sean los primeros que lo piden, pero sí que son los que más integrado lo tienen.

Stuart no consigue saltar la intro

Un poco ajustándose a su premisa y el hecho de que cada episodio nos lleve por un mundo alternativo, nos encontramos con un opening mutante. Con la misma estructura, eso sí, pero con cambios en lo que se expone y se dice. Básicamente la introducción habla de tú a tú con el espectador con esperanza de que entremos en el juego.

De esta manera, nos encontramos no solo con mensajes diferentes, referencias a mundos ya vistos y a Stuart y compañía intentando escapar o cumplir (no está claro) su destino, también arreglos particulares de la misma sintonía, realizados por el mismísimo Danny Elfman. El compositor ha sido clave también a la hora de hacer estas pequeñas modificaciones.

Algo que fue idea de Chuck Lorre, cocreador de la serie junto a Bill Prady y Zak Penn. Para Lorre, los creativos hacen secuencias de crédito brillantes pero, en esta era, solo lo vemos una vez (sí, soy). Así lo comenta él hablando para Deadline:

«Y entonces aprietas el botón que dice "Saltar introducción" y es un horrible desperdicio de tiempo, dinero y creatividad y... ¿qué pasaría si hiciésemos una secuencia de créditos qué tú podrías saltar pero no deberías? Eso significa que cada secuencia de crédito tiene que ser diferente.»

Esto no es algo completamente nuevo. Es muy habitual en estas secuencias de créditos iniciales el hacer pequeñas modificaciones episodio a episodio. El ejemplo más notable lo tenemos, de hecho, en 'Los Simpson' con el (extinto) gag del sofá (y el algo más obviado frase de la pizarra). También 'Juego de tronos' que variaba según los lugares que íbamos a visitar. Y estos son tan solo dos ejemplos.

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