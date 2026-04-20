"No tenemos tiempo para un gag del sofá". 'Los Simpson' han eliminado una de sus piezas clave para contar mejor sus historias, pero creo que es un error garrafal

Los fans de 'Los Simpson' podemos listar los gags del sofá casi de manera alfabética, desde el gigantesco número de baile hasta el cameo de 'Rick y Morty'. En total ha habido más de 450 totalmente distintos, con algunos de ellos repitiéndose entre episodios, y unos pocos donde nos quedamos sin ellos. Es uno de los elementos distintivos más importantes de la serie, pero si has visto la serie y te ha parecido que cada vez hay menos... No, no es cosa tuya.

De retirada

En la temporada 37, de 15 episodios, tan solo cuatro han tenido gag del sofá, y es algo que lleva tiempo ocurriendo. De hecho, desde 2020 este pequeño entremés ha ido bajando en número hasta que se ha vuelto la excepción... y la tendencia, según parece, va a continuar. Tal y como ha explicado Matt Selman en el podcast Four Finger Discount, en realidad es el sino de los tiempos.

Me encantaría tener tiempo para un gag del sofá divertido en cada episodio, pero no voy a cortar la narrativa para hacerlo. Quiero contar la mejor historia que podamos, y para hacerlo vamos a necesitar veinte minutos y cuarenta segundos. Si tuviera dinero infinito, pondría un gag del sofá en cada episodio que solo aparecería en el streaming, y te sorprenderías al verlo, pero tenemos que centrarnos en poner nuestro dinero en el producto principal.

El presentador del podcast incluso habla de que esta dejadez puede ser debida al botón de "Saltar introducción" que todos hemos usado más de una vez al ver series y que daña a las series que quieren hacer algo original en su opening. Y, como suele pasar, 'Los Simpson' ya lo aventuraron: "Tenemos una broma sobre ese fenómeno... en el episodio 'Extreme makoever: Homer Edition', próximamente en Disney+, así que estamos pensando igual que tú".

Aparte de la película que se estrenará el 23 de julio de 2027, 'Los Simpson' ha renovado por otras cuatro temporadas, así que veremos si los seguidores piden el retorno de los gags del sofá o, por el contrario, lo dejan morir. Personalmente solo puedo pensar que es un error tremendo, una auténtica barbaridad y un ataque al ADN de la serie... Pero, por otro lado, ¿alguien esperaba una originalidad brutal en la serie de FOX después de haberse hecho tanto daño a sí misma a lo largo de las temporadas? Habrá que ver si es otro clavo en su ataúd o, por el contrario, se convierte realmente en la oportunidad de crear narrativas más complejas. El tiempo lo d'oh!rá.

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