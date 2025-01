Aquella vez que 'Los Simpson' eran tan populares en Alemania que lanzaron solo el audio de los episodios en cintas de casete

Es difícil, ahora mismo, imaginar el absoluto bombazo que fueron 'Los Simpson' a inicios de los años 90. Supuso tal revolución cultural que salvó a la cadena FOX, por aquel entonces condenada en los ratings, hizo que Bart se convirtiese en un icono transgresor e incluso que los políticos se metiesen a dirimir si los estadounidenses debían parecerse a la familia de Springfield. La mera idea de emitir una serie de dibujos animados en prime time y, además, dirigirla a los adultos, era un atrevimiento que desde 'Los Picapiedra' nadie había tratado de emular. Y tuvo premio: su merchandising se vendía por millones en todo el mundo... hasta límites absolutamente insospechados.

Die, Bart, Die

Mientras que en España la serie se estrenó el 20 de enero de 1991 en TVE 1 (aunque hay quien dice que tocó Canal+ no hay pruebas de ello), para pasarse a La 2 poco después, en otros países empezaron un poco más tarde. Fue el caso de Alemania, que emitió 'Hogar, agridulce hogar' el 13 de septiembre de 1991 a través de la cadena ZDF. Fue un éxito a tal nivel, que enseguida pensaron en nuevas maneras de poder ganar más dinero con ella.

Mientras que en Estados Unidos se les ocurrió sacar discos musicales de la familia amarilla (el archiconocido 'The Simpsons sing the blues', de 1990, que incluía 'Do the Bartman' y 'Deep deep trouble'), en Alemania decidieron lanzar cintas de casete con episodios narrados por los dobladores originales, y una voz contando lo que estaba pasando, a falta de gags visuales. No era exactamente el audio del episodio metido en una cinta, sino una regrabación total con narración incorporada, algo que nos suena totalmente marciano... pero que, para qué negarlo, yo habría estado escuchando en bucle si hubieran salido en España.

La primera cinta salió en 1991 adaptando los episodios 'Bart el genio' y 'La odisea de Homer', cada uno por una cara, con arte sacado de las campañas promocionales (y los álbums de cromos) de las primeras temporadas de la serie. No creáis ni por un momento que eran cintas piratas: tenían el copyright de 20th Century Fox, licenciado por Merchandising München. Todo sea dicho, no fue la primera ni la última serie que este estudio hizo dar el salto al audio: otras como 'La abeja Maya', 'Pippi Calzaslargas', 'Vicky el vikingo', 'Marco' o 'Los vigilantes de la playa' también vivieron su paso a la cinta.

Pero, mientras que la mayoría de estas apenas duraban tres o cuatro volúmenes, en el caso de 'Los Simpson' fue algo excepcional con quince cintas que acabaron cubriendo, bien entrado 1992, episodios de la temporada 2 como 'Tiene derecho a permanecer muerto' o 'Dinero viejo'. Después, este truco para ganar algo más de notoriedad desapareció y dejó paso a las recopilaciones en VHS, DVD y, finalmente, poder ver cualquier episodio (excepto 'Papá, loco de atar', pero eso es otra historia) en el streaming.

Y quizá estés pensando "Pues vaya tontería", pero yo no solo estoy apasionado por el descubrimiento fortuito, sino que, si algún día estoy de vacaciones en Alemania y se me cruza una de estas cintas, por supuesto que vendrá a casa como muestra de que, durante un tiempo, 'Los Simpson' lo fueron absolutamente todo. Ah, y si tienes curiosidad por el experimento, hay almas caritativas que lo han subido a Youtube. De nada.

