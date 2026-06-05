Una premisa de Hitchcock y la sensibilidad de Rohmer. Esta intrigante película es otro deleite de una de las mejores parejas del cine europeo

Las familias encontradas suelen ser un objeto goloso para el cine más dramático, encontrando la fortaleza colectiva con gente a la que no les unen lazos sanguíneos pero acaba emergiendo algo más profundo. Y ese algo se convierte en un peculiar modo de supervivencia ante las carencias originales.

Lo encontrado puede ser sanador, pero… ¿puede derivar a algo más turbio y complejo? ¿Algo donde se intenta hacer encajar a otra persona en un molde para otra distinta? En este terreno más truculento podemos encontrar unos pocos cineastas más laxos en lo moral y con ganas de jugar con sus historias, siendo el de ‘Espejos Nº 3’ (’Miroirs No. 3’) un caso reciente.

Los espejos rotos que miramos

La última película del siempre interesante cineasta Christian Petzold le reúne una vez más con una de sus actrices fetiche Paula Beer, formando entre las dos la dupla más atractiva del cine alemán actual. Aquí se mueven entre el thriller y el melodrama en una pieza corta que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

Metida en un accidente de coche en el que su pareja fallece, una estudiante de música logra salir apenas herida contra pronóstico. La joven es acogida por una extraña familia que les asiste durante el accidente, y se queda con ellos un tiempo mientras intenta reponerse de la experiencia. En el proceso acaba observando cosas inusuales entre sus anfitriones.

Con una premisa truculenta que alguien como Alfred Hitchcock convertiría en un espectáculo morboso, Petzold opta por la sensibilidad y complejidad moral del cine de Éric Rohmer, que ya había rezumado en su anterior película. El resultado se va moviendo a veces entre los dos terrenos con fascinante acierto.

‘Espejos Nº 3’: familias complicadas

Es complicado, eso sí, dejar de pensar que el alemán está optando a veces por la versión más mínima del relato y deja ocasiones de cortar más profundamente en la psique de sus personajes. Y eso que ya está haciendo un notable trabajo indagando en esos huecos a rellenar tras la tragedia y cómo la identidad personal o familiar se difumina con ese relleno.

Es estimulante, aunque menor en comparación a los trabajos previos de un director que estaba volando altísimo. No deja de tener un valor increíble ver una película como ‘Espejos Nº 3’, que en apenas 86 minutos revela mucho más que varias películas en el doble de tiempo, y saca de nuevo lo mejor de una actriz superlativa como Beer.

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