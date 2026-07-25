La mejor película de aventuras y fantasía de los últimos años ya tiene secuela, pero seguramente nunca podremos verla

El dinero mueve el mundo, y Hollywood no es para nada una excepción. Si algo tiene éxito, pronto se buscan más formas de explotar esa popularidad, pero justo lo contrario pasa cuando alguna película o serie fracasa. Da igual lo buenas que sean, pero el paso del tiempo sí acaba dando nuevas oportunidades a algunas franquicias.

Una saga que se encuentra ahora mismo en esa situación es la iniciada por 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'. A mi juicio, la primera (y hasta ahora única) entrega es la mejor película de aventuras y fantasía de los últimos años -sí, también por encima de 'La odisea'-. Por desgracia, esta adaptación del famoso juego de rol fue un fracaso indiscutible en taquilla, logrando una recaudación de 208 millones de dólares frente a un presupuesto de 150.

"Son películas caras de producir"

Es cierto que la popularidad de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' siguió creciendo con su llegada en streaming, pero en Paramount tenían motivos más que suficientes para descartar inmediatamente una secuela. No fue el caso, ya que la compañía nos dio esperanzas de que la segunda entrega podría salir adelante, pero es que la cosa fue mucho más allá de eso.

Jonathan Goldstein, coguionista y codirector de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', ha desvelado ahora en declaraciones concedidas a Screen Rant que Paramount les contrató tanto a él como John Francis Daley para escribir la secuela y que el guion ya está acabado. Sin embargo, las buenas noticias se acaban ahí:

De hecho, escribimos una secuela de 'Dungeons & Dragons'. Nos contrataron para escribirla. No sé si llegará a ver la luz por varias razones económicas. Son películas caras de producir, pero sería muy divertido hacerla. Nos encanta el reparto y creemos que escribimos algo que les gustaría a los fans.

Lo cierto es que en Paramount ya comentaron en su momento que la secuela tendría que ser más barata que la primera entrega para que tuviese sentido para ellos hacerla. El problema es que igual no hay forma de hacerlo sin comprometer el resultado final, por lo que lo más probable es que ese guion acabe enterrado en alguna caja fuerte del estudio.

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