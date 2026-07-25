Las 4 mejores películas nuevas de Amazon Prime Video en julio de 2026. Una joya del cine de ciencia ficción, una genial salvajada de acción y más

A veces llegan tantas películas a una plataforma que es imposible estar al tanto de todas las novedades, por lo que he querido hacer un repaso a las 4 mejores películas nuevas que han llegado a Prime Video durante julio de 2026, con la idea de que así se os haga más fácil que ver estos días en el servicio de Amazon.

Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que también tenéis una lista con las mejores películas en Prime Video de 2026 y que para la que ahora nos ocupa he dado prioridad a los estrenos originales de la plataforma o que al menos sean exclusivos de Prime Video, pero sin por ello descartar títulos de catálogo que acaban de llegar al servicio de streaming de Amazon durante este mes. Sin más que aclarar, vamos ya con ellas.

'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary', 2026)

Una estupenda aventura espacial comandada por un muy inspirado Ryan Gosling, en la cual encontraréis tanto un espectáculo visual de primera categoría como un relato emocional que consigue algo que parece imposible sobre el papel. Sí es cierto que se alarga un poco más, pero esta adaptación de la novela de Andy Weir es una de las joyas del cine de ciencia ficción de este año.

Crítica de 'Proyecto Salvación' | Verla en Prime Video

'Sisu' (2022)

Una auténtica salvajada de acción que es además una muy entretenida heredera del universo John Wick. Aquí es un héroe bélico el que se convierte en todo un símbolo y en el ejemplo perfecto de la malísima idea que puede ser meterse con la persona equivocada, incluso aunque estéis en guerra. Ojo también a su muy estimable secuela, aunque esa la encontraréis ahora mismo en Movistar Plus.

Crítica de 'Sisu' | Verla en Prime Video

'He-Man y los Masters del Universo' ('Masters of the Universe', 2026)

Una película que mezcla cine de fantasía y aventuras para ofrecer un entretenimiento bastante conseguido siempre y cuando no rechaces ya de entrada su forma de abordar el material original. Aquí se opta por un enfoque que mezcla lo nostálgico con lo irónico para ofrecer un pasatiempo que sí resulta algo desigual, pero también con suficientes cualidades para pasar un muy buen rato.

Crítica de 'He-Man y los Masters del Universo' | Verla en Prime Video

'The Surfer' (2024)

La carrera de Nicolas Cage es una de las más insólitas para una estrella de Hollywood, pero eso también le permite darnos tremendas alegrías como la película que ahora nos ocupa. Un extraño y fascinante thriller psicológico que sumerge a su protagonista a un viaje desolador en una idílica playa australiana.

Crítica de 'The Surfer' | Verla en Prime Video

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