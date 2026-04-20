Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026 (por ahora)

El año avanza y toca ir haciendo los habituales repasos a los estrenos más destacados que nos está dejando. Ya podemos consultar una lista con el mejor cine del año, las mejores películas de Netflix en 2026 y ahora toca hacer otro con los estrenos de cine imprescindibles de 2026 que ya podemos ver en Amazon Prime Video.

Obviamente, la lista irá actualizándose a medida que pasen los meses y lleguen más títulos recomendables (una que sin duda estará ahí es 'Proyecto Salvación', pero desde Amazon ya han dejado claro que todavía tardaremos en poder verla en streaming). Justo lo mismo sucederá con nuestro repaso a las mejores series de Prime Video en este 2026.

Si se os queda corto el repaso, os recuerdo que también tenemos un repaso a las mejores películas en Prime Video de 2025, otro con lo mejor de 2024 en la plataforma y uno más con las películas de 2023 que no te puedes perder en Amazon. Dicho esto, pasemos ya con las de 2026.

'Der Tiger (El tanque)'

Dirección: Dennis Gansel. Reparto: David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky, Yoran Leicher

Una película bélica que sigue a una unidad del ejército nazi a la que se encomienda una misión de lo más particular. Intensa en todo momento, hay una secuencia especialmente inspirada a mitad de metraje que compensa en parte que puede volverse un poco repetitiva. Eso sí, su final es uno de esos que difícilmente dejarán indiferente a nadie.

'Ruta de escape' ('Crime 101')

Dirección: Bart Layton. Reparto: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Halle Berry

Un thriller orientado adulto que no funcionó muy bien en cines, pero en streaming sí ha ido mucho mejor. Clara heredera de un título tan influyente como 'Heat', no es una película todo lo redonda que me gustaría, pero sí tiene el suficiente gancho para mantener nuestro interés durante sus más de dos horas de metraje. ¿Cómo lo consigue? Una dirección con las ideas claras unido a un reparto sobrado de talento.

Crítica de 'Ruta de escape'

'Zeta'

Dirección: Dani de la Torre. Reparto: Mario Casas, Mariela Garriga, Nora Navas, Luis Zahera

Un thriller de acción español con una vocación clara internacional y que cuenta con un efectivo trabajo de Dani de la Torre para que haya momentos en los que todo luzca como una verdadera superproducción. A eso hay que sumarle la carismática presencia de Luis Zahera para elevar más una película con un guion mejorable que tira demasiado de tópicos y soluciones fáciles cuando llega el momento de dar ese paso adelante que la separa de ser realmente grande.

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