La película de ciencia ficción más importante de 2026 ha tardado 30 años en hacerse y es el proyecto soñado de un director extraordinario

A lo largo de 2026 van a llegar varias películas de ciencia ficción muy llamativas, como 'El día de la revelación' ('Discloure Day'), el nuevo trabajo de Steven Spielberg, o 'Dune 3', el ansiado cierre de la trilogía de Denis Villeneuve, pero hay otro título que brilla con luz propia por encima de ellas. Me refiero a 'Ray Gunn', un proyecto que Brad Bird ha tardado la friolera de 30 años en poder hace realidad.

Lo cierto es que la idea de 'Ray Gunn' le llegó a Bird en 1996, antes de que tuviera que dejarla de lado en beneficio de 'El gigante de hierro' ('The Iron Giant'), su primer largometraje. Luego llegarían títulos como 'Los increíbles' ('The Incredibles'), 'Ratatouille' o 'Misión Imposible: Protocolo Fantasma' ('Mission Impossible: Ghost Protocol'), confirmándose como uno de los directores más brillantes del Hollywood actual.

Todos los detalles sobre 'Ray Gunn'

No fue por falta de intentos, pues, por ejemplo, cuando llegó a Pixar intentó también sacarla adelante, pero el estudio decidió priorizar 'Los increíbles'. 'Ray Gunn' se convirtió así en una espinita clavada para Bird, pero la cosa empezó a encarrillarse al fin en 2021, cuando cerró un acuerdo con Skydance Animation para hacerlo realidad.

Allí además ha vuelto a coincidir con John Lasseter, quien abandonó Pixar en 2017 tras ser acusado de conducta inadecuada. Primero de forma temporal, pero en 2018 pasó a ser algo definitivo, uniéndose poco después a Skydance, estudio al que debemos títulos como 'Luck', 'Hechizados' ('Spellbound') o la reciente 'Intercambiados' ('Swapped').

No hay ninguna duda de que 'Ray Gunn' es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el cual sigue la historia del último detective privado humano en un mundo futurista habitado por humanos y alienígenas. El propio Bird se ha encargado también de escribir el guion junto a Matthew Robbins, quien hace unos años ya colaborase también en la excelente 'Pinocho de Guillermo del Toro'. Y además la banda sonora corre a cargo de Michael Giacchino.

El estreno de 'Ray Gunn' por parte de Netflix está previsto para este mismo 2026, pero la plataforma todavía no ha anunciado el día concreto de lanzamiento, desconociéndose también si será uno de esos títulos que antes tienen un estreno limitados en cines.

La siguiente etapa en el viaje de 'Ray Gunn' llegará este próximo 24 de junio de 2026, pues será entonces cuando se presente durante la próxima edición del Festival de cine animado de Annency. Es probable que sea también entonces cuando al fin podamos ver un tráiler para hacernos una idea más aproximada de lo que podemos esperar de ella.

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