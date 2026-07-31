La autora Joyce Carol Oates defiende 'La Odisea' y critica a la traductora Emily Wilson por su reseña: "Usa el lenguaje vulgar de los seguidores de Donald Trump"

La adaptación de 'La Odisea' dirigida por Christopher Nolan sigue generando un intenso debate incluso semanas después de su estreno. Más allá del éxito de crítica y en taquilla, la película sigue dando que hablar sobre hasta qué punto una obra clásica puede reinterpretarse sin perder su esencia. La polémica estalló cuando Emily Wilson, responsable de una de las traducciones al inglés más celebradas del poema de Homero, publicó una durísima reseña contra la película. Sus palabras no tardaron en hacerse virales, pero ahora otra figura de enorme prestigio literario ha decidido responder públicamente y salir en defensa del cineasta británico.

"Grandiosidad y superficialidad"

La escritora Joyce Carol Oates no tardó en reaccionar a las críticas de Emily Wilson y utilizó sus redes sociales -tal y como recogen medios como Variety- para cuestionar el tono empleado por la traductora. En un mensaje escribió:

"En lugar de discrepar con las interpretaciones de Homero de manera cordial, esta persona, que se ha beneficiado enormemente de la película de Nolan, habla con el lenguaje vulgar de los seguidores de MAGA que atacan a alguien con ideas diferentes a las suyas. Uno esperaría que una traductora, precisamente ella, obligada a seguir un texto y al servicio de él, fuera un poco más considerada y respetuosa con los demás que actúan de buena fe, tal como (según ella) afirma".

Wilson, responsable de la influyente traducción de 'La Odisea' publicada en 2017, dedicó una extensa reseña donde aseguró que la adaptación de Nolan carecía de "profundidad psicológica, emocional, política y ética" y que "no tenía nada convincente que decir".

La traductora también cuestionó el enfoque del director hacia la obra de Homero:

"Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo impulsara a nuevas cotas creativas y le permitiera crear personajes más creíbles. Pero La Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad... la visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados, para cumplir lo que promete a medias en cuanto a grandes ideas, aunque sí es muy buena a la hora de transmitir grandes explosiones y grandes gigantes".

Wilson fue todavía más contundente al valorar el guion de la película. "El guion es pésimo. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible", escribió en una de las frases más comentadas de su crítica.

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