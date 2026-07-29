Christopher Nolan comparó a Samantha Morton en 'La Odisea' con el Joker de Heath Ledger: "La película dependía completamente de su personaje"

'La Odisea' está llena de grandes nombres, pero hay una actriz que consiguió destacar incluso dentro del espectacular reparto reunido por Christopher Nolan. Samantha Morton, que interpreta a la enigmática Circe, se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la película gracias a una actuación que ha conquistado tanto a la crítica como al propio director.

De hecho, Nolan llegó a reorganizar el rodaje para adaptarse a su disponibilidad y, tras una de sus escenas, el equipo rompió en un aplauso espontáneo que el cineasta solo recuerda haber vivido antes con Heath Ledger durante 'El caballero oscuro'.

"Fue como decir: gracias por darme esto"

Samantha Morton acumula más de tres décadas de trayectoria y dos nominaciones al Oscar, y asegura que trabajar con Christopher Nolan ha sido una oportunidad única para seguir creciendo como actriz.

"Christopher Nolan es, sin duda, un maestro en lo que hace, y para mí, es algo que me cambió la vida, por poder tener la oportunidad de perfeccionar mi arte, porque siempre estoy aprendiendo. Tengo 49 años, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy mejorando. Me sentí muy honrada y privilegiada de poder trabajar con un maestro".

El trabajo de Morton como Circe, la diosa que se cruza en el camino de Odiseo durante su regreso a Ítaca, es de las partes más destacadas del filme. De hecho, el propio Christopher Nolan explicó que el personaje era fundamental.

"Esta era una película de gran envergadura y ella es alguien que llega y cambia la dinámica. De alguna manera, la película dependía completamente de su personaje. Ella era el eje central. Siempre he admirado el trabajo de Samantha; aporta una gran profundidad a su personaje, no tiene límites a la hora de su interpretar".

Nolan también también contó que el equipo de rodaje reaccionó de una forma muy poco habitual tras una de las escenas de Morton. "Después de una de sus tomas, el equipo le dedicó un gran aplauso". Un momento que, según explicó, solo había vivido una vez antes.

"Estuve hablando con Emma [Thomas] después y ella recordó que la última vez que había ocurrido algo así fue con Heath Ledger en El Caballero Oscuro".

Más allá del reconocimiento recibido, Morton asegura que todo el proceso de 'La Odisea' quedará para siempre entre sus mejores recuerdos.

"Es algo que te marcará para siempre, en el buen sentido. Me cambió la vida desde el momento en que recibí la llamada para reunirme con Christopher Nolan, pasando por conseguir el papel de Circe, el rodaje, hasta volver a casa después de verla por primera vez en esta noche tan especial. Lo recordaré para siempre. Siempre estará conmigo".

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