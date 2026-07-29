Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en agosto de 2026. Del final de una de las mejores series de aventuras al esperado regreso de Ricky Gervais

Ya queda bien poquito para tener que decir adiós al mes de julio, por lo que ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en agosto de 2026. Como hago siempre, he procurado que mi selección sea lo más variada posible, para que así sea más probable que todo el mundo encuentre algo que le interese. Sin más que añadir, vamos con las elegidas:

'Cien años de soledad', temporada 2 y final

La aclamada adaptación de la novela de Gabriel García Márquez llega a su final en Netflix de una forma curiosa, ya que primero se estrenan 7 episodios y tres semanas después llegará el capítulo definitivo dirigido por Laura Mora, quien asegura que "cada episodio de esta segunda parte es como una película. Hemos dado un paso más en lo visual, lo narrativo y la música para lograr un final mucho más cinematográfico y emocional".

Estreno el 5 de agosto de 2026 (y episodio especial final el día 26)

'Muertos, S.L.', temporada 4 y final

Duele mucho que Netflix consiguiera hacerse con la temporada 3 de 'Muertos S.L.' para que luego la serie acabe con su cuarta entrega. Que la Funeraria Torregrossa nos ha dado muchas alegrías a los amantes de la buena comedia televisiva.

Estreno el 7 de agosto de 2026

'Gatos callejeros'

La nueva serie de Ricky Gervais apuesta por la animación para adultos con el objetivo de contarnos las aventuras y desventuras de un grupo de gatos callejeros, ofreciendo tanto humor gamberro como reflexiones vitales en la línea de lo que ya exploró en la plataforma con 'After Life'.

Estreno el 7 de agosto de 2026

'Un hijo propio'

La cineasta chilena Maite Alberdi nos sorprendió hace unos años con 'El agente topo', un documental excelente sobre un jubilado que se infiltraba en una residencia, y lo confirmó después con 'La memoria infinita', donde exploraba cómo afectaba a una pareja que él tuviese Alzheimer. Aquí explora la historia real de una mujer se sintió tan presionada que acabó fingiendo estar embarazada.

Estreno el 13 de agosto de 2026

'Outer Banks', temporada 5 y final

Hace mucho que se anunció que la temporada 5 iba a poner fin a las aventuras de este grupo de personajes que ha conquistado a millones de espectadores a lo largo de todo el planeta. Esperemos que la historia de John y compañía reciba un cierre a la altura.

Estreno el 20 de agosto de 2026

'Susurran tu nombre'

Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan protagonizan esta adaptación de la novela de Alex North que promete ser una de las películas más populares de Netflix este verano. Su historia gira alrededor de cómo un hombre está desesperado por encontrar a su hijo desaparecido, por lo que pide ayuda a su padre, un policía retirado.

Estreno el 28 de agosto de 2026

'Toda la verdad de mis mentiras'

Netflix ya se marcó dos tantos adaptando la obra de Elísabet Benavent en 'Valeria' y 'Un cuento perfecto', por lo que es lógico que siga apostando por ello. Aquí contará la historia de un grupo que emprenden un viaje en caravana a modo de despedida de soltera, la cual se complica sobremanera cuando empiezan a salir a la luz secretos que se han ido escondiendo entre ellos a lo largo de los años.

Estreno el 28 de agosto de 2026

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