Hay un detalle de Jessie en 'Toy Story 5' que choca contra toda su evolución en la saga y es imposible no verlo

Desde que apareció por primera vez en 'Toy Story 2', Jessie se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la saga gracias a una historia que iba mucho más allá de su carácter enérgico y optimista. El inolvidable montaje que vimos centrado en ella explicaba el trauma que arrastraba tras ser abandonada por Emily, en un episodio que marcó para siempre su personalidad y que dio lugar a uno de sus rasgos más reconocibles: una intensa claustrofobia.

De hecho, durante años, Pixar mantuvo ese detalle en las distintas entregas de la franquicia, pero 'Toy Story 5' parece haber cambiado por completo las reglas del juego, dando pie a un debate entre los fans sobre si se trata de una evolución lógica del personaje o de un despiste del estudio.

Una seña de identidad

La vaquera nació durante el desarrollo de 'Toy Story 2' cuando Nancy Lasseter, esposa de John Lasseter, propuso incorporar un personaje femenino con mayor peso en la historia. Aquella idea inicial, muy distinta de la versión definitiva, terminó siendo el origen de Jessie, cuyo pasado como juguete abandonado la convirtió en uno de los personajes más queridos de toda la franquicia.

Después de pasar años encerrada en una caja cuando Emily dejó de jugar con ella, Jessie desarrolló un miedo extremo a los espacios cerrados. Bolsas, maletas o cajas le hacían entrar en pánico, una característica que Pixar mantuvo de forma consistente en 'Toy Story 2', 'Toy Story 3' e incluso 'Toy Story 4', donde seguía reaccionando con auténtico pavor cada vez que se sentía atrapada.

Sin embargo, la nueva película nos ha sorprendido mostrando a Jessie metiéndose voluntariamente en una maleta para ayudar a Bonnie. Lo hace junto a Perdigón y sin mostrar el menor signo de ansiedad o miedo, una decisión que contradice directamente uno de los aspectos más importantes de su personalidad.

Algunos fans incluso recuerdan que en el mediometraje 'Toy Story ¡Terror!' Jessie consigue enfrentarse a su claustrofobia gracias a la ayuda de Combat Carl. El problema es que esa historia transcurre antes de 'Toy Story 4', donde el personaje vuelve a demostrar que sigue sufriendo ese mismo trauma, lo que hace que la continuidad acabe siendo bastante confusa.

Por eso, la pregunta sigue estando ahí: ¿superó Jessie finalmente su miedo o Pixar simplemente pasó por alto uno de sus rasgos más importantes? Sea cual sea la respuesta, este pequeño detalle ha reabierto el debate entre los seguidores de la saga y demuestra hasta qué punto los fans conocen al dedillo la evolución de uno de los juguetes más queridos de 'Toy Story'.

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